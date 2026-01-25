我是廣告 請繼續往下閱讀

信義房屋持續推動數位轉型，相關成果再獲外界肯定。商業周刊主辦的首屆「AI 創新百強」，日前舉行 2026 年頒獎典禮，信義房屋榮獲服務業與其他類產業鑽石獎，並於行銷類代表案例中獲選為第一名，成為首家拿下此殊榮的房仲業，展現信義房屋將 AI 實際導入房產服務流程，落實人機協作，提升第一線業務與幕僚作業效益，並深化不動產買賣服務的具體成果。商周「AI 創新百強」評選關注企業是否能將 AI 落地，實際導入營運與服務流程，並聚焦應用的創新性、明確的使用場景，以及可被衡量的成果與價值。信義房屋將 AI 深度導入房產服務流程，發展具體的應用架構，明確對應第一線房仲、幕僚與購售屋客戶的實際需求，並透過人機協作模式，讓 AI 發揮數據分析優勢、人則可回歸專注於自身專業。信義房屋總經理陳麗心表示，「信義房屋推動 AI 的出發點，並非取代人力，而是透過科技協助同仁提升效率，讓更多時間回到專業服務與信任建立的核心工作。」信義房屋累積逾 45 年的交易與房產數據，過去因系統分散、資料定義不一，因此應用有限，為提升數據應用效率，信義房屋整合 AI、雲端與資料分析技術，建立可共創的「AI 數據共創平台」，降低數據的使用門檻，使第一線同仁能在日常工作中即時運用數據與 AI，協助提升服務效率與判斷精準度。在實際應用上，「AI 數據共創平台」已成為信義房屋數位發展的基礎，並發展多項服務。其中，「AI 智能配案」可於短時間內，從大量潛在組合中篩選出合適的買賣配對，協助經紀人更有效掌握客戶需求。系統導入後，斡旋成功率與成交轉換率皆有明顯提升，部分案件從初步篩選到完成簽約的時間亦大幅縮短。同時，信義房屋亦將生成式 AI 用於支援內部知識整合與行政流程。如「義點通」AI 助理整合繁複的購售屋流程之知識，包含實價登錄、稅務知識及內部流程等等，協助業務即時查詢所需資訊，將心力用於服務客戶的核心需求；「不動產廣告 AI 審查服務」，運用自然語言與圖像辨識技術自動檢核廣告資訊真實性，強化資訊透明並維護交易安全。客戶創新服務方面，推出「Ai 一鍵清空」可協助去除物件照片中的生活雜物，保留空間原貌，縮短賣方上架時間，亦讓買方更容易理解實際居住條件；「生活圈找屋」以 AI 挑選 POI 資訊生成生活圈相關內容，創新提供買方以生活機能為出發點尋找合適物件。在組織層面，透過推動數據與 AI 人才培育，鼓勵跨部門同仁參與數據應用，逐步形成人機協作的工作模式，相關成果也反映在服務指標與營運表現上，同仁數位創新滿意度提升 22%；客戶 NPS 突破 86，顯示科技導入與服務品質可並行發展。信義房屋表示，透過持續深化 AI 與數據應用，希望讓科技成為支撐專業服務的基石，在服務流程中更精準聚焦客戶的需求、建立長期、值得信任的價值，未來亦將以「以人為本、先義後利」的企業核心精神，與時俱進，持續發展讓員工、客戶都有感的創新服務，實現世界級服務業的品牌願景。