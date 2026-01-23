我是廣告 請繼續往下閱讀

民眾黨即將針對竹北市長提名進行內部民調前夕，被點名轉戰竹北的新竹市副市長邱臣遠再被媒體爆出性騷疑雲。邱臣遠遭爆在代理市長期間，要求市長室內所有行程都要安排人力，其中有名女員工還被他要求「就連我上廁所都要跟」，讓女員工感到不舒服。新竹市政府今（23）日表示，當事人澄清從未指控邱臣遠涉及性騷擾情形，至於邱臣遠對於其領導統御及言語溝通有待精進之處，已深自檢討。新竹市政府指出，有關近日媒體報導邱臣遠副市長發生疑似性騷擾及疑似職場霸凌事件，雖迄今本府並無接獲當事人提出正式申訴，然本府知悉後旋即於1月22日依公務人員執行職務安全及衛生防護辦法第35條及性別平等工作法第13條第2項規定，啟動相關事實之必要釐清程序，並已簽辦由公正第三人進行事實釐清作業。竹市府指出，經通知雙方後，雙方分別表示希望先進行府內會議釐清事實及溝通，因此於1月23日遂邀集雙方及府內委員召開事件釐清訪談會議。經會議釐清事實後，當事人澄清從未指控邱臣遠涉及性騷擾情形，至於邱臣遠對於其領導統御及言語溝通有待精進之處，已深自檢討，雙方並就本事件委請市府代為對外說明已達成共識。竹市府強調，本府未來將強化主管階層情緒控制與溝通技巧之教育訓練，以創造友善職場環境。