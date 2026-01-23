我是廣告 請繼續往下閱讀

年關將至，各式禮盒紛紛上架，美式賣場好市多（Costco）各項過年禮盒熱賣，尤其是水果禮盒超搶手。此外，春節返鄉團聚，不免俗順手帶上一個餅乾零食糖果禮盒，家樂褔指出，特別是IP聯名的可愛禮盒，最受家庭客層群喜愛。好市多有各式水果禮盒，包括紐西蘭空運櫻桃、日本蘋果禮盒、總統梨、韓國梨等，一盒價位落在999元到1499元，有不少少見品項，由於各項水果禮盒CP值高，送禮又體面成為熱銷商品。會員們討論的好市多熱賣過年水果禮盒，包含日本金星慕姿蘋果禮盒一盒999元及日本世界第一蘋果一盒售價1399元。還有紐西蘭空運櫻桃一盒原價1699元，降價200元，只要1499元。高級梨如東勢總統梨一盒只要999元。丙午火馬年開春，家樂福「horse好事發生」迎接農曆新年，自即日起至2月24日推出為期超過一個月的新春檔期優惠活動，集結量販、超市、線上購物與家速配，全通路動員，讓民眾一次備齊年菜、年貨與新年所需。IP聯名超萌禮盒有超過30款選擇，包含「元本山三眼怪造型味付海苔罐」、「Hello kitty富貴平安撲滿禮盒」、「卡滋.蠟筆小新爆米花多功能造型桶」、「吉伊卡哇棉花糖禮盒」等。