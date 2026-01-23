我是廣告 請繼續往下閱讀

桃園市龜山區中興路晚間發生重大車禍，一輛資源回收車駕駛在執行清運作業時，疑似因身體不適突然昏迷，導致車輛瞬間失控衝撞前方垃圾車，波及正在倒垃圾的民眾，造成包含駕駛在內共5人送醫，其中一人搶救後仍不幸宣告不治。對此，桃園市長張善政在第一時間發文表達哀悼，並承諾市府將針對此起悲劇負起責任，全力協助家屬處理後續事宜。張善政指出，意外發生時環管處龜山區中隊正進行例行作業，駕駛因突發身體狀況失去意識，導致這起釀成1死5傷的憾事，目前該名駕駛也還在加護病房觀察中。張善政強調，市府已立即啟動緊急應變機制，消防局調派多個分隊到場支援，相關局處也主動與醫療單位保持聯繫，確保每一位受傷市民都能獲得最妥善的醫療照顧。針對不幸罹難的市民，張善政承諾市府一定負責到底，除了盡速釐清肇事原因與職安責任，也會提供家屬必要的關懷與物資協助，向家屬致上沉痛的哀悼，並期盼其餘傷者能早日康復，市府團隊將持續關注醫療進度，並在最短時間內完成事故調查，給受害者與家屬一個交代。