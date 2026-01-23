我是廣告 請繼續往下閱讀

針對台北捷運祭出的行動電源禁令，現階段先以勸導為主，並加強月台廣播宣導，進站後就不要拿出來使用。時代力量黨主席王婉諭在Threads發文怒轟，此舉邏輯不通且莫名其妙，若因為擔心爆炸就限制所有乘客使用，「這不就是標準的因噎廢食嗎？」日前台北捷運板南線發生行動電源自燃意外，大量煙霧引發乘客恐慌奔逃。為防堵安全漏洞，北捷公司宣布旅客進入捷運系統範圍，應全面停止使用行動電源。北捷特別強調，若因旅客使用或保管不當導致火災，將依法究辦並對相關營運損失進行追討與求償。王婉諭表示，無法理解北捷禁止使用「行動電源」的邏輯是什麼，怎麼會因為擔心爆炸，就不准所有人使用啊？那不少捷運站都有設置租借行動電源的機台，那些chargespot怎麼辦？猛嗆北捷的禁令「這種先禁國家的心態，真的是莫名其妙。」針對捷運內使用行動電源，北捷坦言仍缺乏明確法源依據可直接開罰，國內外多數軌道運輸也尚未建立一致規範，較明確的禁用規定多見於航空運輸。北捷也期盼中央正視此議題，研擬修正《大眾捷運法》，讓管理更有法源基礎。