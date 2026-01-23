大樂透第115000007期於今（23）日晚間開獎，但根據台彩公布結果表示，本期1億元頭獎未開出，下期大樂透頭獎仍有1億元，將於1月27日開出。雖然本期大樂透沒有開出頭獎，但開出了2注貳獎，分別出現在台北市萬華區以及新北市新莊區，每人各得190萬6136元，只差一碼就能得到1億元，成為名符其實的「悲情幸運兒」。
今日晚間大樂透頭獎上看1億元，晚間透過直播開出大樂透獎號為「21、23、32、36、39、43，特別號則是「12」。但台彩公布開獎結果，顯示本期並未開出頭獎，卻開出2名貳獎得主，中獎彩券行分別為台北市「愛中彩券行」以及新北市「發財王投注站」。
根據大樂透中獎規則，只要中得任5個號碼+特別號，就可以獲得貳獎獎金，但頭獎規定需中得6個號碼，今日2名「悲情幸運兒」只差1號就可以抱走1億大獎，最後只分別抱回190萬6136元，實在非常可惜。
1/23大樂透貳獎開出地點：
📍台北市萬華區漢中街138號－愛中彩券行
📍新北市新莊區中華路二段1號之20－發財王投注站
🟡1/23大樂透、今彩539完整開獎號碼一次看（第115000007期）
大樂透：21、23、32、36、39、43，特別號12。
49樂合彩：21、23、32、36、39、43。
今彩539：03、11、12、21、31。
39樂合彩：03、11、12、21、31。
3星彩：1、4、0。
4星彩：5、2、2、3。
※派彩結果以台彩官網資料為主。
