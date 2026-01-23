我是廣告 請繼續往下閱讀

2026年基隆市議員選舉，民進黨籍議長童子瑋將轉戰市長選戰，近日天氣寒冷童子瑋率團隊發暖暖包，不過卻因為在市府轉運站發放涉及政治宣傳，違反公共場域，必須遵守行政中立規定。對此，北市公共運輸處今（23）日嚴正譴責政治宣傳介入公共運輸場域，限令轉運站業者排除違規宣傳童子瑋臉書發布影片表示，「剛剛經過市府轉運站，看到很多市民朋友很晚了才要回去基隆，我就跟車上陪同的秘書們一起去發暖暖包，希望可以在這麼冷的天氣，給大家送上一點暖意，或許之後你在台北搭車的時候可以留意看看，我可能就在附近發暖暖包。」北市公共運輸處新聞稿表示，針對近日特定民意代表於市府轉運站內發放具個人政治形象之文宣、無視行政中立之行為，公運處嚴正譴責，並已即刻要求各轉運站經營業者全面落實禁止各類政治宣傳。公運處強調，。任何可能涉及特定個人、政黨或政治立場之宣傳行為，均可能涉及違反公務人員行政中立法，不符公共空間使用初衷，更可能打擾通勤旅客、干擾轉運站作業秩序。公運處要求各轉運站業者落實把關，保障市民與旅客之權益。公運處表示，場站此前曾接獲該民代所屬機構通知，將前來發放暖暖包慰問旅客，卻並未獲知此為個人形象文宣；針對此次違規事件，公運處要求各轉運站經營業者落實現場把關義務，若發現政治宣傳行為須立即制止並排除。公運處最後重申，請各界政治人物自重，還給市民一個純粹、安全且不受干擾的公共交通空間。對此，童子瑋澄清表示，他們團隊在發送以前，也很怕造成第一線同仁的困擾，主動致電詢問是否可以發送，一到現場，更是主動聯繫站務工作人員，也出示暖暖包拍照，得到允許後才發送，所以現場才沒有被勸導或要求停止。其實住在基隆的大家應該也都知道，像是立委林沛祥也經常在轉運站發送面紙等文宣，這已經是行之有年的關心舉止，還是希望北市府可以把標準說清楚，看是不是因為沒有印上國民黨黨徽才沒辦法通過審核。