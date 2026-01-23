我是廣告 請繼續往下閱讀

▲ 桃園龜山區中興路23日晚間資源回收車駕駛疑突昏厥，失控衝撞倒垃圾民眾，造成7人送醫，其中78歲老婦身亡，事故原因仍待警方調查。（圖／翻攝畫面）

桃園市龜山區23日晚間發生重大交通事故。一輛資源回收車行經中興路時，52歲吳姓駕駛疑似突然昏厥，車輛失控追撞前方正在停靠的垃圾車，並波及路旁等候丟垃圾的民眾，事故共造成7人受傷。其中一名78歲邱范姓婦人傷勢嚴重，經送醫搶救後，於晚間7時37分宣告不治。事故發生於晚間6時許，地點位在龜山區中興路169號。當時垃圾車停靠路邊供民眾丟垃圾，後方的資源回收車疑因駕駛身體突發不適，未能及時煞車，直接追撞垃圾車，導致周邊民眾閃避不及遭到波及。這起事故造成6名民眾（4女、2男）及吳姓駕駛共7人受傷，其中78歲婦人一度呈現OHCA（到院前無呼吸心跳）。警消獲報後迅速到場，立即啟動大量傷病患機制，將傷者分別送至4間醫院搶救。警方初步酒測結果顯示，吳姓駕駛酒測值為0，排除酒駕情形，詳細事故原因仍待進一步調查釐清。警方也提醒，近期早晚溫差較大，駕駛人如感到身體不適，應避免勉強上路，以確保自身及他人安全。