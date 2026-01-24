我是廣告 請繼續往下閱讀

足球史上的傳奇前鋒蘇亞雷斯（Luis Suárez），於今日（1月24日）正式迎來39歲生日。儘管已步入職業生涯暮年，這位烏拉圭神鋒依然展現出驚人的競技狀態。就在上個月，美職聯（MLS）冠軍邁阿密國際（Inter Miami）宣布與他續約至2026年賽季，讓全球球迷得以繼續見證他與梅西（Lionel Messi）這對傳奇組合的最後舞曲。蘇亞雷斯出生於烏拉圭薩爾托（Salto），他在蒙特維多國民隊（Nacional）開啟職業生涯，隨後前往歐洲闖蕩。他先是在阿賈克斯（Ajax）嶄露頭角，隨後在利物浦（Liverpool）迎來生涯巔峰，單季攻入31球且無一球為十二碼，奪得英超金靴並獲選年度最佳球員。2014年轉投巴塞隆納（FC Barcelona）後，他與梅西、內馬爾（Neymar Jr.）組成了史上最強大的「MSN連線」，在六個賽季內為球隊奪得包括4座西甲冠軍、4座國王盃冠軍及1座歐冠冠軍在內的多項榮譽。隨後在馬德里競技（Atlético Madrid）時期，他再次證明身價，率隊奪下西甲冠軍。蘇亞雷斯的個人生涯成就極其輝煌：⚽歐洲金靴獎： 兩度獲獎（2013-14、2015-16），是少數能在「梅羅時代」打破兩人壟斷的射手。⚽國家隊神射手： 身為烏拉圭隊史進球紀錄保持人，他帶領球隊奪得2011年美洲盃冠軍，並在2010年世界盃協助烏拉圭重返四強。⚽助攻王頭銜： 他不僅能進球，更曾於三個不同的聯賽（荷甲、英超、西甲）奪得助攻王，展現極高的球商與團隊意識。去年加盟邁阿密國際後，蘇亞雷斯克服了長年的膝蓋傷勢，以高效進球率助球隊奪得美職聯總冠軍（MLS Cup）。球團在上個月正式宣布與其續約至2026年，代表他將在職業賽場戰至40歲。賽場上的蘇亞雷斯總是帶著滿腔熱情與侵略性，雖然職業生涯曾伴隨爭議，但他對勝利的渴望與細膩的門前嗅覺，讓他被公認為足球史上最偉大的九號球員之一。在39歲生日這天，全球足壇夥伴與球迷紛紛送上祝福，期待這位「國民射手」在2026年賽季繼續書寫不朽傳奇。