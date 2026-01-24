我是廣告 請繼續往下閱讀

▲阿喜今日迎來39歲生日，她坦言自己生平最怕聽到「生日快樂」。（圖／阿喜臉書）

曾被票選最美女星 喜劇感成演藝招牌

▲阿喜過去曾是性感女神代表。（圖／翻攝自阿喜臉書）

怕過生日！豬腳麵線取代蛋糕成另類祝福

▲阿喜坦言自己從小就害怕聽到生日快樂，因為每次過生日隔天都會出現不好的事情。（圖／記者陳明中攝）

女神風采依舊 辣照引爆網路熱議

▲阿喜時常在社群上分享好身材美照。（圖／翻攝自阿喜臉書）

與無尊穩定交往中 期待好戲更多曝光

▲諧星無尊（如圖）和阿喜低調交往3年。（圖／翻攝自無尊IG@sonic_jeff0326）

1月24日壽星大集合 星座特質一致獲讚

1月24日迎來39歲生日的阿喜（本名林育品），2012年因拍攝網路影片《女朋友的口頭禪》一舉爆紅，甜美外型與自然演技讓她被封為「宅男女神」，知名度快速竄升。之後她持續推出《老闆的口頭禪》等爆款短片，成功從網路跨足主流演藝圈，成為多項節目、戲劇與廣告爭相邀約的對象，也為當時正起飛的YouTuber文化開啟全新模版。《NOWNEWS今日新聞》特別整理阿喜從出道至今的過往，讓大家一同認識這位昔日火遍全網的「宅男女神」。阿喜不只外型吸睛，更以真誠親民的形象受到粉絲喜愛，她過去曾多次被《FHM男人幫》票選為人氣女神，還以網路聲量穩居女性藝人前列，2015年她在「網路溫度計」中名列網路影響力前五，是唯一入榜女性，更在YouTube廣告與戲劇圈雙棲成功，作品涵蓋偶像劇《我的愛情不平凡》、舞台劇、公視人生劇展等。阿喜的搞笑天賦與反差萌，在節目主持與網路影片中表現得淋漓盡致，不少網友都形容她是「又美又會演又會搞笑的女神」，而這樣的形象也讓她成為網路與電視通吃的少數女星之一，至今仍是許多粉絲心中的白月光。儘管生日是值得慶祝的日子，但阿喜卻曾多次表達「怕聽到生日快樂」，她透露童年時只要慶生隔天就會遇到倒楣事，像是遺失錢包、車禍小意外等，讓她從此對生日充滿忌諱，朋友與粉絲也都會改用「日日快樂」、「我愛你」等話語代替祝賀。2020年阿喜受邀到台南年貨大街表演，主辦單位貼心準備驚喜慶生，卻讓她瞬間驚嚇，直呼：「不要！」但最後還是收下象徵好運的豬腳麵線，蛋糕則分給現場工作人員，一場「另類慶生」也讓人印象深刻。除了演技與主持之外，阿喜多年來維持火辣身材，也不時在社群分享運動穿搭與時尚造型。近日她在IG釋出網球場寫真照，其中一張由上往下拍的彎腰姿勢辣洩深溝，大腿根部若隱若現，被粉絲形容「美得像畫一樣」。從2012年走紅至今，阿喜不斷嘗試新角色、新風格，也樂於分享生活點滴，儘管鮮少大動作宣傳，卻靠著長期累積的人氣與好感度，讓她在戲劇與網路兩界持續發光，甚至跨足舞台劇與原創音樂，展現演藝圈中的多元能量。感情方面，2021年阿喜與喜劇藝人無尊認愛，2人時常在社群互動曬恩愛，粉絲也樂見女神擁有幸福生活，雖然2人都忙於工作，但依舊會抽空約會，感情狀態穩定甜蜜。過去阿喜也坦言，自己期待在演藝路上能多接到挑戰性角色，像是心機女、反派等都想嘗試。近年阿喜較少出演電視劇、電視及電影，因此讓不少粉絲紛紛敲碗期待能看到更多作品，她曾說：「不要只記得我搞笑的一面，也請記得我有努力演戲的一面。」這句話也成為她演藝路上最真實的心聲。1月24日除了是阿喜的生日外，還有多位明星也在這天同歡，例如中國男演員嚴屹寬、韓國演員金玟錫、日本創作歌手阿部真央、SNH48前成員馮薪朵等，從亞洲到歐美，包括加拿大歌手強尼·奧蘭多、香港演員林君蓮、美國導演賈斯汀·巴爾多尼都在同日出生。總體來看，這些摩羯與水瓶交界的明星，多半具備實幹精神與創造力，兼具親和力與專業性格，在各自領域閃閃發光，也與阿喜多年來在演藝圈持續突破自我、拓展多元發展的特質不謀而合。