週末超商咖啡買一送一！萊爾富門市特濃美式、燕麥拿鐵買一送一，還有指定飲品特價35元，包括鴛鴦珍珠奶茶、泰式珍珠奶茶，相當於下殺4.4折；7-11今起門市特選美式、特選拿鐵買2送2；全家門市特大杯拿鐵加19元多一杯，今起天氣回溫，霜淇淋也有10元多一支優惠。
🟡萊爾富
📍門市｜1月21日起至2月10日
◾大杯特濃美式買1送1，5折（原價55元、特價28元）
◾特大杯美式買1送1，5折（原價60元、特價30元）
◾燕麥奶拿鐵買1送1，5折（原價65元、特價33元）
◾泰式奶茶買1送1，5折（原價60元、特價30元）
📍門市｜1月21日起至2月20日
◾鴛鴦珍珠奶茶35元，4.4折（原價79元、特價35元）
◾泰式珍珠奶茶35元，4.4折（原價79元、特價35元）
◾檸檬焙烏龍冰茶35元，4.4折（原價79元、特價35元）
◾鳳梨百香雙Q冰茶35元，4.4折（原價79元、特價35元）
◾十利抹茶歐蕾29元，5折（原價60元、特價29元）
🟡7-ELEVEN
📍門市｜1月21日至1月25日
◾大杯特選美式買2送2，5折（原價65元、特價33元）
◾大杯特選拿鐵買2送2，5折（原價80元、特價40元
◾大杯精品美式買2送2，5折（原價100元、特價50元）
◾大杯精品馥芮白買2送2，5折（原價120元、特價60元）
◾珍珠奶茶買2送1，6.7折（原價60元、特價40元）
◾琥珀小葉紅茶買2送2，5折（原價45元、特價23元）
📍APP｜1月14日至1月31日
◾大杯精品美式／精品拿鐵365杯1萬6888元，4.2折（原價110元、特價46元）
◾大杯濃萃美式365杯8888元，4.9折（原價50元、特價24元）
◾大杯濃萃拿鐵365杯1萬2888元，5.9折（原價60元、特價35元）
◾琥珀小葉紅茶／梔子花青茶365杯8888元，5.4折（原價45元、特價24元）
◾特大杯美式62杯1888元，5.1折（原價60元、特價30元）
◾特大杯拿鐵48杯1888元，5.6折（原價70元、特價39元）
◾特大杯厚乳拿鐵40杯1888元，5.6折（原價85元、特價47元）
◾黑糖珍珠撞奶／珍珠奶茶56杯1888元，5.6折（原價60元、特價34元）
◾琥珀小葉紅茶／梔子花青茶56杯1888元，5.6折（原價60元、特價34元）
◾中杯精品拿鐵／精品美式40杯1888元，5.2折（原價90元、特價47元）
🟡LINE禮物（7-11電子票券）
◾大杯熱特選美式買1送1，5折（原價65元、特價33元）➡️點此購買
◾大杯熱精品拿鐵買1送1，5折（原價110元、特價55元）➡️點此購買
◾特大杯冰濃萃美式買1送1，5折（原價65元、特價33元）➡️點此購買
◾大杯冰精品馥芮白買1送1，5折（原價120元、特價60元）➡️點此購買
◾熱香鑽水果茶買1送1，5折（原價70元、特價35元）➡️點此購買
🟡全家便利商店
📍門市｜1月21日至1月25日
◾特大杯拿鐵加19元多一杯，6.4折（原價70元、特價45元）
◾特大杯美式加29元多一杯，7.5折（原價60元、特價45元）
◾特大冰金門高粱酒香檸凍美式加9元多一杯，5.6折（原價80元、特價45元）
◾大杯仙女醇奶茶加10元多一杯，6折（原價55元、特價33元）
◾霜淇淋10元多一支，6折（原價49元、特價30元）
📍門市｜1月23日至1月25日
◾Niseko海鹽焦糖雪糕買1送1，5折（原價40元、特價20元）
◾FMC檸檬氣泡水買1送1，5折（原價29元、特價15元）
◾農心 辛拉麵袋麵買1送1，5折（原價49元、特價25元）
◾好麗友好多魚餅乾海苔口味買1送1，5折（原價25元、特價13元）
🟡美廉社
📍APP｜1月7日至2月3日
◾大杯美式買5送5，5折（原價45元、特價23元）
◾大杯鮮奶拿鐵買5送5，5折（原價55元、特價28元）
◾大杯濃萃美式買5送5，5折（原價50元、特價25元）
◾大杯濃萃鮮奶拿鐵買5送5，5折（原價60元、特價30元）
◾大杯沖繩黑糖奶茶買1送1，5折（原價50元、特價25元）
◾中杯精品迦納可可買1送1，5折（原價55元、特價28元）
資料來源：7-11、全家、萊爾富
