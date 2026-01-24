我是廣告 請繼續往下閱讀

市場繼續評估貿易緊張和地緣政治局勢，美股週五個別發展，互有漲跌；此外，因為避險情緒升溫，當天白銀價格突破100美元／盎司創新高，黃金則逼近5000美元的里程碑。綜合《CNBC》等外媒報導，本週美股動盪起伏，週二才因為美國總統川普（Donald Trump）有關格陵蘭的強硬言論、威脅要提高對歐洲8國的關稅而大跌，時隔一日就開始反彈，川普宣布與北約（NATO）針對格陵蘭問題達成協議框架，取消針對8個歐洲國家、原定2月1日生效的輸美商品關稅威脅，安撫了投資者情緒。需要明確的是，格陵蘭島總理尼爾森（Jens-Frederik Nielsen）週四曾表示，他並不清楚川普所謂的協議框架具體內容，並強調任何協議都必須尊重格陵蘭的主權和領土完整。23日收盤，道瓊工業指數跌285.30點或0.58%，收49098.71點；標普500指數微升2.26點或0.033%，收6915.61點；那斯達克指數漲65.22點或0.28%，收23501.24點；費城半導體指數則挫97.25點或1.21%，收在7957.93點。焦點個股方面，輝達（Nvidia）據報已獲中國當局放行，當地大型科企可為採購其H200晶片做準備，股價收漲1.53%；英特爾（Intel）則因晶片生產遇挑戰並拖累業績，股價重挫17.03%；高盛（Goldman Sachs）滑落3.72%，為表現最差的道指成份股。