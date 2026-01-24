美國從當地時間23日開始，迎來一場大範圍冬季風暴，恐影響約2/3的美國人口，警報範圍已從新墨西哥州延伸到新英格蘭地區（東北角6個州），覆蓋超過1400個郡縣和9700多萬人。對此，美國總統川普（Donald Trump）於社交媒體發文，說美國將面臨罕見寒流，並在全球暖化問題上嘲諷環保分子。
綜合《CNN》等美媒報導，截至當地時間週五下午，美國至少已有15州宣布進入緊急狀態，以便調動資源、應對這場風暴，名單包括密蘇里州、阿肯色州、路易斯安那州、密西西比州、田納西州、阿拉巴馬州、喬治亞州、北卡羅萊納州、南卡羅萊納州、維吉尼亞州、紐約州、肯塔基州、馬里蘭州、紐澤西州和堪薩斯州。
航班追蹤網站「FlightAware」的數據顯示，受到冬季風暴影響，美國本週末至少取消約3000架航班，包含美國航空在內的部分航空公司，已趕在風暴到達前增加航班，好疏通旅客，以免太多人因此滯留各地。
報導引述美國國家氣象局等單位警告，此次威脅將是大範圍的，恐波及美國2/3的人口，這場風暴帶來的冰雪將綿延2000多英里（逾3000公里），整個週末都將持續往東邊移動，數十萬人可能因此斷電，未來1週超過一半的美國人將經歷「風寒效應」。
經營愛荷華州環境氣象網的氣象數據專家、程式設計師赫茲曼（Daryl Herzmann）表示，這是自2008年以來，多個郡縣同時發布冬季風暴警報，數量最多的一次。
川普23日在自家社群平台發文，聲稱美國即將面臨冬季風暴，料將吹襲40州，這種情況以前很少見，並嘲諷的打下：「環保叛亂分子們能不能解釋一下—全球暖化到底怎麼了？」
原文連結：Monster storm about to hit millions with catastrophic ice and heavy snow
我是廣告 請繼續往下閱讀
航班追蹤網站「FlightAware」的數據顯示，受到冬季風暴影響，美國本週末至少取消約3000架航班，包含美國航空在內的部分航空公司，已趕在風暴到達前增加航班，好疏通旅客，以免太多人因此滯留各地。
報導引述美國國家氣象局等單位警告，此次威脅將是大範圍的，恐波及美國2/3的人口，這場風暴帶來的冰雪將綿延2000多英里（逾3000公里），整個週末都將持續往東邊移動，數十萬人可能因此斷電，未來1週超過一半的美國人將經歷「風寒效應」。
經營愛荷華州環境氣象網的氣象數據專家、程式設計師赫茲曼（Daryl Herzmann）表示，這是自2008年以來，多個郡縣同時發布冬季風暴警報，數量最多的一次。
川普23日在自家社群平台發文，聲稱美國即將面臨冬季風暴，料將吹襲40州，這種情況以前很少見，並嘲諷的打下：「環保叛亂分子們能不能解釋一下—全球暖化到底怎麼了？」
原文連結：Monster storm about to hit millions with catastrophic ice and heavy snow