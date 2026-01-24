我是廣告 請繼續往下閱讀

▲車銀優爆出逃稅爭議後，形象瞬間暴跌。（圖／車銀優IG@eunwo.o_c）

韓國男團ASTRO成員車銀優近日遭爆逃稅200億韓元（約新台幣4.7億元），儘管經紀公司強調案件尚未定案、將依程序盡快說明，但，廣告圈已陸續出現切割動作，事態越來越嚴重。其中，車銀優所代言的「新韓銀行」更是引發注目，據悉該銀行從2019年開始，陸續邀請朴寶劍、NewJeans、金秀賢、車銀優當代言人，但不料除了朴寶劍外，名單中其他3組藝人陸續爆出爭議，讓外界直呼根本就是「金融界PRADA」。車銀優在爆出涉嫌逃稅後，形象瞬間大跌。而目前在當兵的他，手中仍握有金融、時尚、美妝、零售流通等代言，但在爆出爭議後，已有廣告圈開始切割。而有眼尖網友發現，車銀優所代言的新韓銀行，在2019年開始，陸續邀請朴寶劍、NewJeans、金秀賢、車銀優當代言人，但至今除了朴寶劍，已連續3組藝人爆爭議，因此也有部分網友開始質疑，銀行業是否適合邀請藝人當代言人。事實上，除了朴寶劍外，接下來的NewJeans因在2024年11月單方面宣布要與公司ADOR解除合約，而爆出爭議，長時間未能活動。金秀賢則在2025年3月爆出與已故演員金賽綸，在女方未成年時就已戀愛，雖然至今尚未證實，但也引發高度討論，金秀賢也遭到多方切割。再加上這次的車銀優涉嫌逃稅，讓網友都驚呼陣容太戲劇化，質疑需要信任度的金融業，似乎不適合用話題人物當形象代言人。事件起源是國稅廳在調查其經紀公司Fantagio大股東的帳目時，意外發現Fantagio與一家「A公司」（代稱）的有大筆異常資金往來。進一步調查後發現，這家A公司的負責人竟然是車銀優的母親，指控車銀優利用「一人企劃公司」模式進行避稅。該手法的爭議點在於，車銀優原本應以「個人所得」申報收入（南韓最高稅率約45%），但他卻將演出收入轉入由母親成立的A公司，改以「法人稅」申報（稅率約20%），藉此省下巨額稅差。調查機關發現，A公司的登記地址遠在偏鄉，且除了幫車銀優買名車報帳外，幾乎沒有實質經營跡象，因此判定該公司是專為逃稅成立的「紙上公司（空殼公司）」，要求補齊近5億台幣的稅務鉅款。雖然目前公司表示案件尚未定案，但已對車銀優的演藝事業造成重大打擊。