美國總統川普（Donald Trump）與妻子梅蘭妮亞（Melania Trump）的愛子巴倫（Barron Trump），意外捲入一起英國暴力案件，他在視訊1名英國女性友人時，目睹對方遭前男友爆打而跨海報警，整個過程都被錄下，近期案件也在倫敦法院展開審理。
綜合《衛報》等英媒報導，事件發生於2025年1月18日凌晨，巴倫從美國撥打視訊電話給對方，疑似是因為吃醋，22歲的俄羅斯籍男子魯緬采夫（Matvei Rumiantsev）在發現女子與巴倫有來往後憤而動粗，拉扯她的頭髮、將她推倒在地、踢肚子，而女子則發出陣陣尖叫。
報導指出，在目睹朋友被施暴後，巴倫隨即打電話給倫敦警察局，當時的報警錄音顯示，巴倫急切向接線人員表達：「我剛與1名認識的女子通話，她正在被毆打。地址是……這真的是緊急情況，請快點，我看到那個男的一直在打她。」
在通話中，巴倫似乎不願意正面回答，有關他是如何認識女子的問題，強調細節並不重要，重點是對方正在被毆打；在被接線人員要求冷靜一點後，巴倫為自己的魯莽道歉並解釋：「我真的不知道會怎麼樣。」
巴倫事後寫給倫敦警方的電子郵件則披露更多細節，他透露當天接這通視訊電話的，是1名赤裸上身、髮色較深的男子，但畫面只持續大概1秒，接著鏡頭就轉到女子被施暴：「被害人曾告訴我，此人困擾她已久。」
倫敦斯內斯布魯克刑事法院（Snaresbrook Crown Court）本週三開庭審理此案，巴倫心急如焚的報警錄音更被當庭播放，受害人在庭上作證時，感謝巴倫救自己一命，至於動手傷人的魯緬采夫則面臨強姦罪、妨礙司法公正、施襲造成身體傷害等多項罪名指控。
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110
