▲朴旻曙日前還在高雄跑馬拉松。（圖／박민서 Mingo FB）

台鋼雄鷹韓籍啦啦隊女神朴旻曙（Mingo）來台發展後，積極學中文，而22日，她發文透露自己到台灣電影院看國片《陽光女子合唱團》，直呼「我是不是已經快變成台灣人了？」雖然表示目前還不能完全聽懂，但會繼續努力學中文，挑戰到百分百聽懂，粉絲也紛紛鼓勵「妳是語言天才也是最努力的天才」，還笑說她是台灣人無誤。朴旻曙近日在台灣迎來難得的休假，22日她在Threads發出於電影院拍的美照，透露休假行程，「第一次去了電影院看台灣電影…我是不是已經快變成台灣人了？」並表示雖然沒能完全聽懂，但會繼續努力，「直到能夠100趴聽懂的那天，我會繼續努力的」。女神挑戰中文的超狂行程，也讓粉絲紛紛鼓勵，「歡迎Mingo成為台灣人」、「Mingo真的很厲害」、「太強了，妳就是台灣人！」等，認為她獨自到電影院觀看中文電影非常厲害，大讚她的語言能力。朴旻曙自2024年1月加盟台鋼雄鷹啦啦隊「Wing Stars」以來，便以清純精靈的形象深受球迷喜愛。她不僅是首批移居高雄的韓籍啦啦隊成員，還為了能與台灣粉絲更親近而苦練中文。她常在社群媒體分享中文習字成果，工整細緻的筆跡甚至被網友大讚「比台灣人寫得還漂亮」。而日前，朴旻曙還在高雄挑戰21公里半程馬拉松，這也是她人生首度完成半馬賽事。她在賽前就坦言心情既緊張又期待，比賽當天她穩定配速、一步步撐過體能與意志力的考驗，順利完成21公里，這場比賽不僅是運動成就的累積，也成為她與台灣之間的一段特別連結。