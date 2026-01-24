近日有韓媒引述美國投資銀行報告，指出英特爾18A製程良率約60%，雖低於台積電的預估良率（約80%），卻可能對韓國三星電子構成威脅，甚至有業內人士評估，三星2奈米良率仍低於40%，而非先前業界所傳的50至60%。
根據《Chosun Biz》報導，身為美國半導體產業的標竿企業，英特爾1.8奈米製程良率的提升，已引起了華爾街關注，並重新強調其在晶圓代工市場的地位。
業內人士透露，美國投資銀行KeyBanc Capital Markets近期評估，英特爾18A製程良率約為60%，落後低台積電，但有可能對目前的全球第二大代工廠-三星電子構成威脅，因為良率高低會直接關係到晶圓代工的獲利能力。
報導指出，儘管對於三星電子的晶圓代工良率，各方意見仍有分歧，部分業內人士認為，其2奈米良率已達到50-60%，在下一代行動應用處理器（AP）Exynos 2600的量產過程中，製程也趨於穩定、未出現任何重大缺陷，但包括KeyBank在內的一些保守派分析師仍然估計，三星2奈米良率低於40%。
報導提醒，若英特爾持續提高18A製程良率，極有可能憑藉其在美國生產的戰略優勢，迅速擴大在晶圓代工市場的比重，三星將須同時追趕與台積電的差距，還要防守英特爾迎頭趕上。有業內人士直言，晶圓代工領域已不再侷限於單純的技術良率之爭，而是進入一個地緣政治、政策和客戶戰略交織的階段。
原文連結：인텔이 흔드는 파운드리 판… '1.8나노 수율'에 월가도 반응
我是廣告 請繼續往下閱讀
業內人士透露，美國投資銀行KeyBanc Capital Markets近期評估，英特爾18A製程良率約為60%，落後低台積電，但有可能對目前的全球第二大代工廠-三星電子構成威脅，因為良率高低會直接關係到晶圓代工的獲利能力。
報導指出，儘管對於三星電子的晶圓代工良率，各方意見仍有分歧，部分業內人士認為，其2奈米良率已達到50-60%，在下一代行動應用處理器（AP）Exynos 2600的量產過程中，製程也趨於穩定、未出現任何重大缺陷，但包括KeyBank在內的一些保守派分析師仍然估計，三星2奈米良率低於40%。
報導提醒，若英特爾持續提高18A製程良率，極有可能憑藉其在美國生產的戰略優勢，迅速擴大在晶圓代工市場的比重，三星將須同時追趕與台積電的差距，還要防守英特爾迎頭趕上。有業內人士直言，晶圓代工領域已不再侷限於單純的技術良率之爭，而是進入一個地緣政治、政策和客戶戰略交織的階段。
原文連結：인텔이 흔드는 파운드리 판… '1.8나노 수율'에 월가도 반응