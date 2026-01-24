我是廣告 請繼續往下閱讀

北捷說不能在搭乘的時候使用行動電源，這真的完全的不合理吧？站內自己有一大堆行動電源租借站設立

▲北捷最近公告「宣導進入捷運系統勿使用行動電源充電」，引爆民眾不滿，認為該政策根本是邏輯死亡。（圖／記者鍾怡婷攝）

北捷禁止使用行動電源被罵爆！乘客不爽「站內租借站超多」

就是因為北捷許多車站內都設有「ChargeSPOT行動電源租借站」

▲民眾不滿的原因就是北捷車站內，有許多這種「行動電源租借站」，但如今卻公告捷運內不得使用，相當尷尬。（圖/Threads）

一方面承認旅客在捷運系統內有實際充電需求，另一方面卻宣導勿使用行動電源，政策邏輯本身前後不一。

北捷搭車真的不能用行動電源嗎？官方最新回應大逆轉

並非要禁止民眾使用，而是希望能做到宣導

未來新聞稿發布應該更精準地用字，避免不必要的誤會。

▲北捷官方最新回應表示「並非要禁止民眾使用，而是希望能做到宣導」，議員呼籲新聞稿應該用字要準確，避免不必要的誤會。（圖／記者周淑萍攝）

建議民眾那種使用年限太久、老舊行動電源的款式，就真的趕緊替換一個吧！