北捷日前發生有乘客使用行動電源之後自燃的情況發生，結果北捷在日前貼出公告「宣導進入捷運系統勿使用行動電源充電」，讓不少乘客感到非常傻眼，表明捷運站內自己架設許多「行動電源租借站」，結果卻要求不得再搭乘捷運時使用，相當的不合理，砲轟北捷邏輯死亡，也有議員向官方反應，結果得到官方回應表示「僅是宣導民眾要注意安全，而非禁用」。
有網友在社群平台「Threads」貼文指出「北捷說不能在搭乘的時候使用行動電源，這真的完全的不合理吧？站內自己有一大堆行動電源租借站設立，然後要民眾租了之後不能使用嗎？如果北捷有決心全部拆除的話，那我還覺得有道理一點」。
貼文曝光後，不少網友紛紛回應「超級邏輯死亡的政策....」、「住在比較偏遠地區的人怎麼辦，通勤要1.5小時內」、「根本本末倒置，怎麼不去禁賣中國製行動電源？如果是手機電池有瑕疵爆炸，以後手機是不是不要帶了？」、「高鐵台鐵都沒有禁止，就北捷問題最多....」、「電池這種東西，就算品質再好，都不排除有爆炸可能性啊」、「乾脆規定大家都不要用手機好了....問題出在行動電源的品質，怎麼不規定把關好行動電源呢？」
北捷禁止使用行動電源被罵爆！乘客不爽「站內租借站超多」
然而北捷禁止使用行動電源公告之所以引起這麼大的反彈，就是因為北捷許多車站內都設有「ChargeSPOT行動電源租借站」，很多乘客外出手機沒電，就會租借來搭車通勤時使用，如今北捷卻公告「進入捷運範圍內請勿使用行動電源，且應妥善保管，若因使用或保管不慎致發生失火等實質造成公共危險的情事，將依法究辦及進行求償」，才會引起民眾不滿。
該公告也引來國民黨北市議員詹為元表示，北捷3年僅5件行動電源自燃事件，在每日超過200萬人次運量下，屬於極低發生率，卻讓所有通勤族承擔全面限制，這不是精準風險管理，而是用最低風險容忍，換取最大不便。更矛盾的是，北捷本身在多個捷運站內設有行動電源共享租借服務，一方面承認旅客在捷運系統內有實際充電需求，另一方面卻宣導勿使用行動電源，政策邏輯本身前後不一。
北捷搭車真的不能用行動電源嗎？官方最新回應大逆轉
那麼現在搭北捷到底可不可以使用行動電源？議員詹為元向北捷求證後，官方稱「並非要禁止民眾使用，而是希望能做到宣導，因為先前發生過行動電源爆炸，因此宣導是必要的，以免未來再次發生」。詹為元也呼籲北捷，未來新聞稿發布應該更精準地用字，避免不必要的誤會。
然而目前包括高雄捷運、新北捷運以及台中捷運都沒相關限制行動電源的消息，交通部表示，已開會研討旅客搭公共運具攜帶行動電源應注意事項，正作業中。只能說，現在外出人人幾乎都有行動電源，雖然沒有強制規定不能在搭乘大眾運輸工具使用，但為確保安全，建議民眾那種使用年限太久、老舊行動電源的款式，就真的趕緊替換一個吧！
資料來源：台北捷運官網
