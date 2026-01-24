我是廣告 請繼續往下閱讀

▲蕾菈（右）與晨灰（左）爆緋聞後，網友翻出兩人昔日曖昧互動。（圖／瘋男晨灰YouTube）

百萬網紅蕾菈在去年9月與DJ老公湯宇離婚後，近日被捕捉深夜進YouTuber團體「瘋男」成員晨灰的家，因而爆熱戀及同居傳聞。兩人先後否認後，蕾菈再度於昨（23）日深夜發6點聲明，表示未與對方戀愛，不僅透露仍與湯宇保持良好關係，還強調「目前我並沒有任何談戀愛的打算」。蕾菈近日被捕捉晚上到晨灰居住的大安區華廈，因而爆出同居及熱戀傳聞，對此兩人雙雙否認，表示只是好朋友。而昨日深夜，蕾菈再度於Threads發出6點聲明，她先是道歉佔用新聞版面，並表示自己仍與前夫湯宇彼此珍惜，並請外界給予尊重，她也提到小孩，承諾會讓孩子在愛與安全感中成長。接著對於感情與交友，蕾菈表示結束一段關係後，「無論身心都需要時間整理與修復」，強調「目前我並沒有任何談戀愛的打算」。除此之外，蕾菈也透露工作安排，表示在嘗試德州撲克，「目前於合法合規的德州撲克協會擔任公關主管」。再來對於孩子的照顧，蕾菈表示自己與湯宇繁忙時，會請專業保母協助。最後，蕾菈提到前夫湯宇，大讚湯宇是位認真的音樂人，「懇請外界不要因為我的身分，對他進行任何人身攻擊」。蕾菈也在文末表示會反省過往與調整，「未來也會更加謹慎面對每一個角色與選擇，也請外界停止對我過去與婚姻的臆測」。蕾菈的發文，也引來許多網友的認同與稱讚，佩服兩人和平分手後，不僅能一起對孩子負起責任，也不會惡意中傷對方，「雖然離婚了，但對小孩的愛並沒有改變，真的很喜歡你們」、「確實是少數在分開離婚以後，還不會把孩子當球踢來踢去、給足滿滿的愛」。蕾菈與湯宇於去年9月宣布結束為期3年的婚姻關係，雙方強調這並非衝動或爭吵的結果，而是經過長時間誠實溝通後做出的理性抉擇。儘管兩人已完成離婚手續，但仍保持著友好互動，甚至曾被拍到因工作行程或照顧孩子而短暫同住，成為「和平分手」的最佳範本。