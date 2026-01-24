我是廣告 請繼續往下閱讀

近日行動電源自燃事件頻傳，台北捷運23日表示，鄭重呼籲旅客，進入捷運範圍內請勿使用行動電源，且應妥善保管，若因使用或保管不慎致發生失火等實質造成公共危險的情事，將依法究辦及進行求償。消息一出外界以為要全面禁止搭乘捷運使用行動電源，引發質疑，國民黨台北市議員詹為元說，經他查證，北捷只是勸導，沒有全面禁止。詹為元說，北捷宣布進入捷運系統「請勿使用行動電源」，並強調若起火將依法究辦、求償。公共安全當然重要，但用「全面不得使用」回應極少數案例，是否已經出現矯枉過正，值得討論，三年來至今僅5件行動電源自燃事件，屬於極低發生率，卻讓所有通勤族承擔全面限制，這不是精準風險管理，而是用最低風險容忍，換取最大不便。詹為元說，國際上，許多國家採取的是「隔離與控管」，例如導入防火袋包覆鋰電池、強化第一時間隔離與滅火設備，讓風險可控，而非全面禁止一般使用。而釜山地鐵則是在去年底公告禁止大型容量之行動電源，也非全部都禁止。更矛盾的是，北捷本身在多個捷運站內設有行動電源共享租借服務，一方面承認旅客在捷運系統內有實際充電需求，另一方面卻宣導勿使用行動電源，政策邏輯本身前後不一。詹為元說，實際與北捷求證，北捷表示並非要禁止民眾使用，而是希望能做到宣導，因為先前發生過行動電源爆炸，因此宣導是必要的，以免未來再次發生。不過這邊也要呼籲北捷未來在新聞稿發佈時應該更精準的用字，避免不必要的誤會。同時除了宣導也該參考國外案例，提前預防，並且提供實際發生時的處置方法。