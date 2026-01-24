我是廣告 請繼續往下閱讀

近日中國山西有關「環衛工配戴定位器，不動會被罰款」的話題，在中國網路登上熱搜，當地清潔人員爆料，自己上班時被要求戴上有定位功能的工牌，若沒有進行勞動就會挨罰，雖然當局已出面滅火，澄清相關措施是為了降低作業風險，仍引發中國民眾對於技術監控、勞動者尊嚴的辯論。綜合《瀟湘晨報》等中媒報導，本月19日山西運城大雪，有居民發現環衛工人冒著大雪在清掃街道，上前詢問天氣這麼差，為何不歇歇，結果對方回覆稱：「都給發的定位器，不動的話要被罰款」。該民眾聽聞後覺得不可思議，便將事件經過發到網路上，輿論隨即發酵，有當地傳媒打給山西運城環衛中心，中心人員強調，環衛工人之所以配戴含定位器的工牌，一方面確實是因為要留下工作軌跡，也有工作時限方面的要求，比如休息不能超過一定時間等等，但另一方面也是為了保障安全。運城環衛中心補充說明，萬一在使用過程中，系統收到提醒，某工人長時間處於異常情況，就會由片區管理員前往現場了解原因，確認是否有安全隱患或需要協助：「環衛工歲數比較大，不可能讓他們一直走動，要考慮他們的體力，不存在『一不動就罰款』。」雖然當局已做出澄清，但還是有不少民眾不買帳，認為「這種工牌就是電子鐐銬」、「在極端天候下仍以定位監控管理，是否過度嚴苛」、「不愧是監控大國」。