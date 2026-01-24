抽取式衛生紙是家家戶戶必備的生活用品，有民眾在Threads表示，全世界第一包「抽取式衛生紙」是台灣人發明的，驚呼值得拿諾貝爾獎，引起網友熱議，還有其他人提供台灣發明的經典用品，像是感應式水龍頭，是由「台灣愛迪生」鄧鴻吉在17歲時發明的，不僅可以解決公共衛生問題，還能節水。
網讚嘆值得諾貝爾獎 好市多抽取式衛生紙台灣獨賣
原PO在Threads驚嘆，活了這麼久才知道，原來全世界第一包「抽取式衛生紙」是台灣人發明的，「難怪出國都沒得抽，這發明值得拿諾貝爾獎吧？」許多人指出，「帶來日本玩都不敢留在飯店，怕日本人發現有多好用」、「剛來澳洲時才發現，原來抽取式衛生紙是這麼好用，戒不掉」、「之前出國唸書帶了兩手衛生紙塞行李箱，大便跟擤鼻涕用捲筒真的會發瘋」，還有網友指出，好市多販售的科克蘭抽取式衛生紙，也是專為台灣開發的產品，在其他國家的好市多買不到。
其實第一包抽取式衛生紙是由「永豐餘消費品實業」創造，1968年自創品牌「五月花」，開始投入衛生紙市場，1972年開發出台灣第一張壓紋衛生紙，當時市場都是平版衛生紙為主流，永豐餘第二代創辦人何壽川看到消費者使用不方便，想到歐美已經有可以連續抽取的面紙，以此當靈感，開發出自動化生產設備，成為台灣、甚至是世界第一包抽取式衛生紙。
台灣愛迪生發明感應式水龍頭 封口機、N95也是台灣發明
除了抽取式衛生紙之外，許多網友也分享台灣發明的實用好物，「感應式水龍頭也是台灣人發明的～鄧鴻吉先生！超厲害」、「N95口罩也是台灣人」、「飲料封口機（Sealing Machine）也是台灣發明。這項發明大約是在1980年代，由台灣一位名叫葉益芳的老闆研發出來的。最早是為了讓外帶的便當湯汁不要灑出來（以前都是用塑膠蓋，很容易脫落）。後來這項技術被應用在手搖飲料上。」
擁有台灣最多專利、被譽為「台灣愛迪生」鄧鴻吉，在17歲時研發出紅外線感應水龍頭，用來解決公共衛生問題，並達到節水目的，當時他以新台幣150萬元賣出專利，他後來也發明高性能汽車防盜器、指紋鎖、全球超薄DVD播放機心等，累積擁有超過400項專利。有網友讚嘆，「這一串的台灣發明都應該進入教科書」。
