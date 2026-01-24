2026年1月24日，全台灣正迎來一個特別的紀念日。十年前的今天，一場被大眾稱為「霸王級寒流」的極端天氣事件席捲全台，讓平時溫暖的寶島瞬間化為銀白色的「冰番薯」。中央氣象署特別在屆滿十周年的今日發布回顧報告，透過數據重新檢視這場令全民記憶深刻的冷空氣襲擊，並提醒大眾在極端氣候常態化的當下，防災意識的重要性。
零下極限：打破近50年的台北最低溫
回溯2016年1月下旬，受北極強烈冷高壓南下影響，極地寒風直撲台灣。1月24日當天，台北最低溫驟降至僅 4.0度，這不僅是近幾年寒流平均6至8度無法企及的冷度，更是台北觀測站近半世紀以來的最低紀錄，僅次於1972年的3.2度。
根據氣象署統計，當時除了恆春半島與台東南端外，全台皆被籠罩在10度以下的低溫之中。西半部地區如台中以北僅剩1至4度，連南部的彰雲嘉地區也跌破5度，全台宛如被關進一個超大型冰箱，低溫持續時間之長，在2016低溫紀錄中顯得格外驚人。
冰封奇景：平地降霰與全台濕冷持久戰
這場寒流之所以被稱為「霸王級」，除了絕對氣溫極低，水氣充沛也是關鍵。由於當時伴隨華南雲系影響，全台在雲層遮蔽下缺乏日照，台北站曾創下連續62小時低於10度的紀錄。在充足水氣支撐下，當年不僅高山白雪皚皚，許多低海拔淺山區也紛紛「白了頭」。
最令人驚嘆的是，當時日月潭觀測站紀錄到史上首次降雪，台北、新竹與嘉義則留下了史上第一次降霰的正式紀錄。這種平地與低山區齊發的「固態降水」，雖然創造了美不勝收的糖霜美景，卻也讓當年農漁業損失慘重，成為極端氣候衝擊民生的代表性案例。
防災精進：從極端記憶中學習共存
中央氣象署坦言，「霸王級寒流」雖非正式科學名詞，卻反映了民眾對該次氣候異象的強烈體感。十年過去，氣象預報技術已大幅提升，目前推行的「低溫特報」已精進至鄉鎮分級與燈號示警，能更精準地協助心血管疾病患者與農漁民提早應變。面對未來可能再次發生的極端冷事件，當年的2016低溫紀錄不僅是歷史，更是推動防災科技進步的重要養分。
資料來源：中央氣象署
