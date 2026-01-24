我是廣告 請繼續往下閱讀

鑒於近期國內外都發生旅客搭乘捷運時行動電源自燃冒煙事件，台北捷運昨（23）日宣布，即日起勸導旅客進站後勿使用行動電源。對此，民眾黨北市議員陳宥丞表示，他支持加強管理，但反對粗糙的禁止，並質疑北捷這項政策缺乏緩衝期與法源依據。陳宥丞表示，宣導禁令一出，捷運基層同仁就向他反應不知如何稽查？民眾若不配合是否有強制力？未來可以增設安檢設備？設備有爭議誰來認定？蔣市府慣用突襲式政策不是第一次，前幾週才突襲營養午餐免費政策，配套全無，導致校方與團膳業者措手不及。針對影響百萬通勤族的行動電源禁令，一樣突襲上路，讓人無所適從。陳宥丞指出，台灣針對行動電源（鋰電池）已有明確的法源規範與國家級的 BSMI 安全認證機制。政策應該漸進式推動，從源頭呼籲民眾使用檢驗合格的產品，或是針對充電行為進行規範，而非一竿子打翻一船人，全面禁止使用。放眼亞洲，除了中國大陸對地鐵行動電源有較嚴格限制外，多數先進國家並未全面禁止，他和市長蔣萬安日前才剛從紐約考察回國，紐約市針對充電公安疑慮也宣傳先行才逐步裁罰，且地鐵即便老舊，也未見如此因噎廢食的禁令。陳宥丞指出，他支持加強管理，但反對粗糙的禁止。重大政策變更必須有公告周知期 ，給予民眾適應時間，並明確指出引用之法條，不是市府禁令一句話就開始執行；應宣導並規範民眾攜帶及使用具有國家認證標章之行動電源，針對使用劣質、無認證產品者進行勸導或裁罰，而非懲罰所有使用者；是指「禁止攜帶」？「禁止充電」？還是「禁止使用」？定義不清，只會造成執法現場的混亂。陳宥丞說，立意良善的政策會被詬病，往往是因為缺乏制度性的思考，他支持捷運安全升級，但請蔣市府要有配套，最怕解決不了問題，反而製造更多對立。