臺南市政府觀光旅遊局攜手國家科學及技術委員會南部科學園區管理局 ，共同合辦「2026南科迎曦音樂節」，將於今（24）日下午3點至晚上9點，在新市區南科迎曦湖南側移置有2024台灣燈會龍來台灣主燈的草坪區登場，台南市政府表示，除了有蕭煌奇、李千娜等超強卡司登台演唱，2024年台灣燈會的主燈「龍來台灣」也將於現場展開燈光秀。《NOWNEWS今日新聞》公布演唱會卡司陣容、節目表、交通資訊等一次看。
🟡「2026南科迎曦音樂節」主要資訊：
日期：2026年01月24日（六）
時間：15:00～21:00
地點：臺南市新市區‧迎曦湖南側草坪區
🟡「2026南科迎曦音樂節」卡司與節目表：
臺南市政府觀光旅遊局表示，今年演唱會卡司集結跨世代、跨曲風的重量級與人氣藝人，包含來自臺南的Akuba Funk樂團、擅長炒熱現場氣氛的DJ Swallow妖嬌、新世代搖滾樂團傻子與白痴、嘻哈饒舌代表草屯囝仔、實力派歌手李千娜、人氣樂團芒果醬，並由金曲歌王蕭煌奇以深情嗓音壓軸獻唱。
完整卡司與節目表：
15:00–15:30｜Kid’s 泡泡派對
15:30–16:30｜AKUBA FUNK
16:30–17:00｜天馬戲劇團
17:00–18:00｜DJ Swallow妖嬌
18:00–18:30｜傻子與白痴
18:30–19:00｜草屯囝仔
19:00–19:10｜LUXY GIRLS
19:10–19:30｜「龍來台灣」燈光秀啟動（5分鐘展演）
19:30–20:00｜李千娜
20:00–20:30｜芒果醬 Mango Jump
20:30–21:00｜蕭煌奇
🟡「2026南科迎曦音樂節」交通資訊：
📍 搭乘火車再轉搭接駁車或公車：
南科火車站 → 活動免費接駁車 → 迎曦湖
新市火車站或善化火車站 → 綠1 → 迎曦湖
📍活動免費接駁車搭乘站點：
一、南科火車站往返迎曦湖
二、Park17商場往返迎曦湖
三、育成中心往返迎曦湖
營運時間：14:30-21:30，約20-30分一班
📍YouBike資訊：
南科管理局站、臺灣史前博物館(南科考古館)、南科實驗高中-國中部、國立成功大學台達大樓、南科社區中心、南科車站、南科車站(東側)
📍自行開車（停車資訊）：
▪️活動臨時汽車停車路段：
環東路一段雙向（南科二路至民生路段）、南科南路單向（南科二路至環西路一段）、新港社大道單向（環西路一段至民生路段）、南科一路雙向（南科南路至環東路一路）、環西路一段雙向（大業一路至南科南路段)、大業一路雙向(環西路一段至環東路一段)
▪️活動臨時機車停車路段：
環西路一段南側人行道（南科南路至環東路一段）、環東路一段西側人行道（環西路一段至民生路）、環東路一段東側人行道（民生路至穗高公司前）、新港社大道東側人行道（環西路一段至民生路）
▪️汽機車停車場：
南科管理局地下停車場、
南科立體停車場、
南科管理局(南)平面停車場
🟡「2026南科迎曦音樂節」順遊景點：
觀旅局也推薦民眾可於白天順遊周邊景點，如國立臺灣史前文化博物館南科考古館、樹谷園區、樹谷生活科學館及樹谷農場，以及鄰近新化老街、虎頭埤風景區、大坑休閒農場等，規劃一趟結合音樂、文化與觀光休閒的親子輕旅行。
🟡「2026南科迎曦音樂節」優惠活動：
觀光旅遊局表示，配合推廣城市觀光，民眾只要在臺南店家消費滿50元，即可參加2025臺南購物節(至3月1日)消費抽獎活動，登錄參加抽獎，就有機會把百萬名車、3C家電、飯店住宿券及現金等豐富好禮帶回家。
資訊來源：台南市政府、臺南市政府觀光旅遊局
