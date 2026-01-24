我是廣告 請繼續往下閱讀

▲串聯百家企業與民眾資源，公私協力為弱勢族群打造溫暖完善的社會支持網絡。（圖／主辦單位提供）

媚登峯集團深耕教育扶助二十餘年，從ESG出發，落實善的企業文化。去年透過「公益台北愛心平台」捐贈200萬元，挹注教育局清寒學生早餐補助計畫，提供清寒家庭學生衛生安全、營養均衡早餐，公私協力打造溫暖社會支持網，協助經濟弱勢學生促進健康、增進學習能力，為未來發展累積競爭力。媚登峯創辦人莊雅清早年因家庭因素中斷學業，深刻體認教育對翻轉人生的重要性，因而將教育扶助視為公益核心，持續投入相關資源逾22年，陸續推動並支持多項教育扶助計畫，包括長春藤你藤入心助學獎學金、台灣大學國際學院獎學金計畫、中山醫學大學六年六百萬元獎學金計畫等，也不定期捐助各縣市清寒學生生活補助、早餐補助等。為落實照顧清寒學生、保障其基本生活與學習需求，台北市自97學年度第2學期起推動「國小清寒學童早餐供應計畫」，由各校協助提供營養均衡、衛生安全的早餐，確保經濟弱勢學童能以充足體力迎接每日學習。113學年度第2學期起，市府進一步擴大補助對象，除原有國小學生外，新增公立國中及公私立高中職學生，凡就讀本市、符合低收入戶、中低收入戶資格，或家庭突遭變故並經導師確認確有需求者，皆可受惠。根據統計，114年度台北市高國中小早餐補助經費近千萬元，共有5,024人次受益。透過穩定供餐，不僅減輕弱勢家庭經濟負擔，也協助學生建立規律吃早餐的良好生活習慣，進而提升體力、專注力與整體學習表現。社會局長姚淑文表示，感謝民間企業與團體持續投入公益關懷，「公益台北愛心平台」自成立以來，致力於串聯捐助者與受助家庭，整合資源、擴大影響力，目前已匯集超過百家企業、團體及數百位個人參與，不僅展現民間對公益理念的高度認同，也透過實際行動與市府攜手，為弱勢族群打造更溫暖、完善的社會支持網絡。