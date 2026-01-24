我是廣告 請繼續往下閱讀

▲蘇巧慧上午赴市場掃街。（圖／蘇巧慧辦公室提供）

表態角逐新北市長的民眾黨主席黃國昌，將在2月1日將成立競選辦公室，而根據《美麗島民調》顯示，若新北市藍綠白三腳督，國民黨派李四川參選將獲得34.2%支持率、蘇巧慧以32.7%緊追、黃國昌僅15.4%，且蘇巧慧在中間選民的支持度最高。對此，蘇巧慧今（24）日受訪時表示，所有的民調都會列為參考，看到中間選民的支持度最高，「非常非常的感謝」，她們會繼續努力，「民進黨的新北隊會是最強的團隊」。蘇巧慧上午在新北市議員李宇翔、議員參選人戴翎育的陪同下，前往泰山公有市場跟鄉親拜年。她受訪時表示，今天到泰山的公有市場，已經是她年節前掃菜市場，跟鄉親拜年的第10場，等會也會去福泰市場拜年，她會一直努力，讓更多的鄉親認識她，讓大家知道她們新北隊是最認真的團隊。媒體詢問，黃國昌競選總部將在2月1日成立，而有民調顯示，蘇巧慧在中間選民的支持度最高的，要如何維持？蘇巧慧回應，所有的民調都會列為參考，看到中間選民的支持度最高，「非常非常的感謝」。蘇巧慧說，她相信當一名城市的首長，要服務的就是所有的市民，因此在中間選民的支持度能夠最高，也代表她們的團隊能夠超越黨派的認同，她們會繼續努力。蘇巧慧強調，她會和最認真、最努力的新北市議員、議員參選人們，繼續和鄉親問好、拜年，讓大家看到她們的誠意，「民進黨的新北隊會是最強的團隊」。