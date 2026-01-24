我是廣告 請繼續往下閱讀

▲李亞鵬（左）和女兒李嫣（右）感情很好。（圖／翻攝自微博）

女星王菲前夫李亞鵬，日前與小19歲的海哈金喜離婚，同時也爆出背負1億多的巨額債務，讓他只能轉戰直播帶貨，積極賺錢還債。而近日，李亞鵬再度開直播，談到與王菲所生女兒李嫣的相處，竟自爆多次遭愛女封鎖好友，直呼「痛苦死了」，但他也想開表示「對孩子好是父母應該做的」，讓粉絲忍不住笑說封鎖爸爸是全世界女兒都會做的事。李亞鵬近日開直播，講到如果帶著索取心態對別人好，可能會失望，接著拿自己跟女兒李嫣當例子，「你別說對外人，說實話咱現在都當爹的人，我對我女兒好，她偶爾把我拉黑了，我他X痛苦死了，就是因為內心帶著期待」，但他也樂觀表示：「對孩子好是父母應該做的，你看在孩子身上，我們就容易做到這一點，就是對孩子別有所求，那你去愛你的孩子就會永遠開心」，他進一步指出，如果對孩子好，卻總希望從孩子身上得到什麼，那只會更痛苦，展現出身為人父的深刻領悟，強調「愛人不要求回報」。李亞鵬這段話雖然讓大家哭笑不得，但也引發許多共鳴，「太真實，這波父愛不帶濾鏡」、「說得挺有道理，他女兒正是叛逆的年紀，以後會慢慢懂的」、「別把明星家庭想的太特殊，拉黑老爸這件事，全世界的女兒都在同步進行中」、「這在青少年中很普遍」。事實上，李亞鵬與李嫣父女感情深厚，日前李亞鵬直播賣茶，李嫣驚喜現身，露臉30秒幫爸爸宣傳，「我爸挑的茶，我喝過，放心買！」買氣瞬間提升，為直播間衝出2300萬人民幣（折合約新台幣9924萬元）的銷售成果。許多粉絲表示，購買不單是衝著李嫣的推薦，也是被李亞鵬的努力所感動，粉絲看見李亞鵬上了年紀還揹債，沒有迴避，而是努力地工作，因而以行動支持。現年19歲的李嫣，在2024年遠赴英國展開留學生活，作為天后王菲和李亞鵬的女兒，她從出生就因唇顎裂（俗稱兔唇）而備受公眾關注，然而經過多次修復手術，如今的李嫣已是一位亭亭玉立、愛笑的氣質美女。