我是廣告 請繼續往下閱讀

▲這年頭NBA太多假新聞和炒流量爆料，胡說八道一堆，許多微不足道小事被過度推播登上熱門頭條，珍妮對老詹極度不爽已經很久就是典型。（圖／美聯社／達志影像）

▲老詹最可能去的球隊是勇士，跟Stephen Curry成為隊友，這是勇士最重要勝利和市場考量，。（圖／美聯社／達志影像）

▲NOWnews特約作家李亦伸。（圖／NOWnews社群中心製圖）

詹姆斯(LeBron James)與湖人關係已經結束，今年夏天詹姆斯與湖人約滿，41歲老詹一定會離開。老詹與湖人新老闆已經處於不談判、不溝通、不惜情，甚至不想有任何關連絕情狀況。詹姆斯今年夏天會加入那支球隊？這才是最重要議題和全球焦點。前兩天ESPN說NBA流量故事，老詹被扯進湖人前老闆巴斯家族(Jerry Buss)糾紛，湖人家族掌舵人珍妮(Jeanie Buss)早就對老詹不知感恩、唯我獨尊、被奉為湖人救世主感到不滿，ESPN記者Baxter Holmes各種爆料，老詹自私自我形象，人設崩壞。珍妮也在1月22日發出聲明否認，「老詹為湖人所做一切偉大貢獻，把他捲入我們家族粉爭是不正確的，說我不感激他的付出絕非事實，對他也非常不公平。」這年頭NBA太多假新聞和炒流量爆料，胡說八道一堆，許多微不足道小事被過度推播登上熱門頭條，珍妮對老詹極度不爽已經很久就是典型。勇士前鋒Jonathan Kuminga被勇士教練Steve Kerr擺在板凳上至少兩年冷凍不用也是，Steve Kerr被過度抨擊，極度不堪，Jonathan Kuminga被形容成勇士救世主。Jonathan Kuminga是個年輕充滿天分球員，但根本還沒證明過什麼，拿到交易市場上也很難引起關注烘抬，這就是現代社群媒體和網路聲量的過度爆炸和失真。回到正題，詹姆斯下一站：2026年夏天詹姆斯會不會退休？答案是不會，詹姆斯肯定會離開湖人，但他不會退役，老詹至少還會再打1-2賽季，享受競爭和未來退休各種過程。如果詹姆斯不退休，他會加入那支球隊？所有人直覺是大城市大球隊，紐約尼克一直是最大熱門，尼克有野心有大市場有氣魄，很適合老詹。但是不這麼看，老詹不會去尼克，他可能會想回騎士，這是另一個傳奇故事起點和終結，非常完美，極度感人。但騎士目前四大核心主力Darius Garland、Donovan Mitchell、Jarrett Allen、Evan Mobley合約都要到2028年夏天，今年團隊薪資逾2.2億美元，豪華稅至少1.6億美元，騎士不管從那個層面去改變調整，都很難簽下老詹。去快艇？有1%可能，就看快艇老闆用什麼東西說服老詹。我認為老詹最可能去的球隊是勇士，跟Stephen Curry成為隊友，這是勇士最重要勝利和市場考量，更是老詹和Curry生涯最棒合體，全世界誰不想看過去20年NBA兩大看板門面成為隊友，一起打球，努力爭冠。老詹加入勇士創意100分，商業效果影響力100分，對NBA市場和收視100分，機率是50%。詹姆斯還會打幾年？老詹至少還會再打一年，應該兩年，勇士可以給老詹兩年或三年養老合約，最後一年球員選項，給老詹最大禮遇和退休尊重。