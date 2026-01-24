我是廣告 請繼續往下閱讀

立法院外交國防委員會19日進行秘密會議。不過，民眾黨立院黨團總召黃國昌離開會議室時一度將機密資料攜出，引發爭議，黃解釋是不小心攜出30秒，發現後立刻返還。民進黨立委到北檢提告，還要把黃國昌移送紀律委員會。國民黨立委馬文君說，她有滿滿既視感，民進黨就是會不斷造謠抹黑，接下來下周應該就是某周刊要報導了。馬文君指出，2023年9月，她曾遭時任潛艦國造小組召集人黃曙光影射，在造艦過程中刻意阻撓，甚至被暗指將潛艦機密交付中共。隨後，民進黨透過網路影射、名嘴點名、提告等方式，指控她將潛艦機密資料交付南韓，並由多名綠營立委翻出2019年舊聞，以各種說法鋪天蓋地指控她「洩密」，操作手法如出一轍。馬文君進一步分析，相關操作模式可分為三大類。第一是「繪聲繪影、似是而非」，當年有人在毫無證據下，指控她將會議內容抄寫並帶出；如今則有人僅憑照片與監視器畫面，便在政論節目中指控黃國昌預謀帶出文件。第二是「加油添醋、胡說八道」，包括指控抄錄無法手寫的聲紋資料，或憑空臆測未被拍到的畫面即涉及機密交付。第三則是「濫訴作秀、操弄司法」，透過提告方式製造輿論壓力。馬文君也提醒黃國昌，類似的政治操作往往尚未結束，後續可能還會有媒體配合放話或報導，但她相信黃國昌能夠挺過。她感嘆，事隔多年，民進黨的政治操作手法仍未改變，呼籲社會大眾看清這類轉移焦點、操弄輿論的作法。