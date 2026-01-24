我是廣告 請繼續往下閱讀

▲基隆仁愛分隊小隊長詹能傑救火殉職，基隆市消防局義消盧彥宏（左）24日凌晨2時許身體不適，在義消同仁陪同下前往醫院就醫。（圖／翻攝畫面）

基隆市消防局仁愛分隊小隊長詹能傑日前在火警中捨身救人不幸殉職，與他一同進入火場救援的義消盧彥宏，事後傳出身體不適就醫。基隆市消防局今（24）日表示，在凌晨2點左右，盧彥宏突然感到胸悶、呼吸不適，在義消同仁陪同下前往醫院就醫，初步檢查發現血液中一氧化碳濃度偏高，目前正接受高壓氧治療。消防局技正黃欽賢指出，盧彥宏當時自行開車前往三軍總醫院基隆分院就醫，經醫師檢查，除一氧化碳濃度明顯升高外，口咽部也出現輕微碳微粒沉積，研判是在火場搜救期間吸入大量有害物質所致。黃欽賢表示，目前盧彥宏身體狀況尚穩定，依醫囑接受高壓氧治療，以加速一氧化碳排出並降低對神經系統的影響。消防局長游家懿也表達關心與慰問，感謝義消同仁與警消並肩作戰、生死與共的付出。回顧整起事件，基隆市安樂區樂利三街「台北生活家」社區於21日深夜發生奪命火警，最後造成2死4傷。其中，上月剛滿40歲的詹能傑，為救出受困的34歲羅姓女子，3度衝入火場，並將自己的空氣呼吸器面罩讓給羅女使用，最終因缺氧昏厥殉職。曾一同深入火場的盧彥宏事後回憶，當時火場能見度僅約30公分，詹能傑發現羅女後不斷呼喊「面罩」，卻找不到身上的共生面罩，他隨即將自己的面罩取下給詹使用，但詹僅吸入數口空氣便昏倒；由於自身氣瓶氧氣不足，盧彥宏隨即撤離火場向外求援。