民進黨立院黨團幹部本屆任期將在一月底屆滿，民進黨團總召柯建銘是否續任備受關注，柯建銘昨日透露，他會去登記總召。對此，民進黨立委王世堅今（24）日受訪時呼籲柯建銘「交棒」，將位置留給年輕委員，要為了國家知所進退。對於柯建銘表態登記幹部一事，王世堅上午出席台北電器展受訪時說，希望柯建銘能交棒，讓年輕委員能接棒，「我們都很感謝柯建銘這30年對民主運動、民進黨的貢獻」，但時代進步，不是過去政黨鬥得你死我活的情況，朝小野大，一定要透過朝野協商，解決所有遇到的政治困境，「這部分，柯建銘應該交棒，將位置給年輕委員，讓他們展現新的做法，對朝野協商提出新的貢獻」。王世堅提到，主席賴清德已多次懇請柯建銘要知所進退，大家都展現對柯的感謝，一直希望柯能交棒，讓年輕委員能接任、展現新的風氣，這都是對朝野協商、國政推動，重要的關鍵，他為此曾直接呼籲過柯總召，為了國家、知所進退。王世堅說，柯建銘乘載民進黨、國人的尊重，若要卸下總召，現在是最高點、為歷史留名，是重要的時候，且柯先前也說，會擔任到這會期結束，再來就是選任新總召、新幹部時候，希望柯總召能說話算話、言出必行，這是男子漢大丈夫最重要的關鍵。去年大罷免「大失敗」，柯建銘成為民進黨內追究責任戰犯，連賴清德都喊出民進黨團應該改組，柯日前也稱，「這屆做完了，我也即將離開立法院」，但未鬆口是否爭取下一任總召，最終挺過逼宮危機。