中國校園安全的爭議接連鬧上新聞版面，河南「今是清華園高級中學」本月8日才發生13歲少年在宿舍死亡，校方卻不等父母到場就想私自轉運遺體，而親屬趕到現場後發現遺體出現嘴角流血、胸口有洞等異常，引發熱議，「器官配對」的傳言甚囂塵上，甚至有家長因為擔心校園體檢、抽血「目的不純」，打算先讓孩子「停學保命」。有分析指出，無論這些案件是否真存在可疑之處，都從側面反映出中國社會的集體焦慮，以及對政府的不信任。綜合《大紀元》、《新唐人》報導，近期在微信、抖音、小紅書等社交平台上，中國各地的家長，對於學校抽血、孩子失蹤的留言和影片，不再是零散出現，而是不斷接力累積，有人踢爆去年10月有「穿白大褂的」去兒子學校抽血，但家長事前根本沒被通知。有民眾在下方留言，打著：「抽血家長不知道就很扯了，抽血報告也要提供出來啊，不然很難不讓人懷疑是在匹配」。還有人建議：「停學1年吧，在家自學，明年再上，學可以不上，命要保住」、「我兒子也不念了，鬥不過他們，只要活著就好」、「成不成才已經無所謂了，只要能夠安全、健康、快樂長大就行。」雖然情況聽起來有點不可思議，但分析指出，當前中國家長的恐慌，並非源於單一具體事件，而是對中共制度信任瓦解的集中反應，看到網上流傳其他孩子離奇死亡的消息，加上一些社會公共事件，在資訊不透明、權力不受約束的體系裡，公眾沒有辦法確認真相，也沒有管道追責，導致官方敘事與民間感受之間，往往存在巨大落差。分析也認為，中共長期迴避獨立監督、壓制質疑聲音，家長只能通過網路的碎片訊息，去自我判斷風險，今天刷到誰的孩子在校期間失蹤了或被打死了，明天又刷到誰家小孩無緣無故死在醫院：「當孩子連在校的基本安全都無法保證時，家長只能選擇自我保護措施，把孩子帶回家。這種行為本身就是對這個體制投不信任票。」