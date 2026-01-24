我是廣告 請繼續往下閱讀

民進黨立委陳亭妃在黨內初選勝出，但挺綠委林俊憲的「挺憲派」仍頻出招，甚至還不斷傳出藍營涉入初選。資深媒體人陳鳳馨說，兼任民進黨主席的總統賴清德目前仍在觀察風向，尚未正式出手，未來適當時間到了，可能就會出手「換妃」。陳鳳馨23日在中天《大新聞大爆卦》指出，目前尚看不出賴清德有意「做掉」陳亭妃，黨中央初選民調顯示，陳亭妃對林俊憲仍有明顯領先。她並分析，邱莉莉與郭信良多年恩怨未解，從議長選舉一路延燒至司法案件，彼此互控介入光電案，形同「雙輸」，也讓切割問題格外複雜。陳鳳馨認為，台南初選仇恨值過高，雙方在「憲妃大戰」中以高度對立語言互相妖魔化，初選後難以迅速修補裂痕。她指出，賴清德目前選擇觀風向，若真要出手，一句話就能讓相關人等噤聲；但若風向成形，也不排除賴順勢而為，以基層壓力作為調整正當性。她直言，賴清德至今未制止黨內對立擴大，令人意外。