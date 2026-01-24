我是廣告 請繼續往下閱讀

▲涉嫌對李正皓潑辣椒水的嫌犯，動手前一天分別騎機車、開車場勘。（圖／翻攝畫面)





政治評論員李正皓於2025年間，在三立電視台停車場出口遭人埋伏潑灑辣椒水攻擊，案件經審理後有結果。士林地方法院日前宣判，認定李姓主謀因不滿李正皓在政論節目中的言論，策畫教唆他人犯案，依共同傷害罪判處李姓主謀及實際動手的吳姓男子各4個月有期徒刑，另名吳姓共犯判處3個月有期徒刑，均得易科罰金。判決指出，李姓主謀供稱，因不滿李正皓在節目上的評論內容而萌生報復念頭，甚至策畫要讓對方「破相上節目」。他以金錢利誘共犯分工行動，提供辣椒水作為犯案工具，並承諾事成後支付報酬，若遭警方查獲亦會協助交保；共犯吳姓男子亦坦承，係受金錢誘惑而參與犯案，並證稱辣椒水由主謀所提供。法院查明，3名被告於案發前曾多次前往李正皓住處及三立電視台周邊進行場勘，以掌握其行蹤與動線。2025年6月19日晚間7時許，吳姓被告在電視台出口處以身體阻擋車輛，佯裝行車糾紛迫使李正皓停車，待其搖下車窗後，朝其眼部噴灑辣椒水後逃逸，造成李正皓雙眼結膜炎傷害。法院審酌，3名被告均坦承犯行，但未與被害人達成和解，且犯案動機係報復言論、手段屬預謀埋伏並強制攔車，已對社會言論自由造成危害，遂依共同傷害罪判處前述刑度。作案用辣椒水依法沒收，本案仍可上訴。