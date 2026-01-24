我是廣告 請繼續往下閱讀

▲三立採訪車失控撞進彰銀，士北區市議員擬參選人賴苡任分析表示，駕駛當時闖紅燈。（圖／翻攝自賴苡任YT）

昨（23）日下午一輛三立電視採訪車不明原因失控，衝入路旁的彰化銀行吉林分行，造成10人受傷。但肇事原因三立採訪車駕駛說法多次改變，林姓駕駛最初向消防人員表示，行車時疑似一時恍神才釀成事故；隨後接受警方詢問時，改口稱原本準備左轉，卻突然感覺車輛轉速異常升高；最後又表示事發當下踩不到煞車，導致車輛失控。針對肇事駕駛否認闖紅燈，士北區市議員擬參選人賴苡任表示，「闖紅燈就是闖紅燈，不要硬拗！」賴苡任在直播節目中，秀出行車紀錄器畫面指出，「駕駛做筆錄時說：當時正準備左轉，強調自己並沒有要闖紅燈，但轉彎時車輛『轉速突然升高』才導致暴衝。唬爛！說謊！硬拗！畫面會說話！當時南京東路已經是綠燈，所有車輛正準備起步，結果綠燈都亮至少三秒了，採訪車才出現在路口，之後撞進彰化銀行！」賴苡任說，「既然南京東路是綠燈，橫向路口的一江街絕對是紅燈！連黃燈都不是，100%紅燈！連肇事原因都要硬拗，何必呢？」警方對肇事駕駛進行酒測及毒測，結果均為陰性，已排除酒駕及毒駕。警方表示，後續將進行車輛鑑定與現場跡證分析，以釐清事故真正原因與責任歸屬。警方昨日晚間初步認定涉過失傷害，將依法隨案移送地檢署偵辦。今（24）日諭令新台幣50萬元交保，並限制其出境及出海，事故原因仍待進一步調查。三立電視台發布聲明致歉，表示對造成民眾受傷及銀行毀損深感歉意，承諾會負起應盡的賠償與法律責任，並已成立專案小組調查事故原因；同時強調林姓駕駛平日出勤與休假狀況皆正常。