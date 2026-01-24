美國極限攀岩界翹楚艾力克斯霍諾德（Alex Honnold）原本今（24）日上午將挑戰以徒手、無防護網的方式攀登台北101，不過因為天候狀況不佳，為了安全考量，攀爬計畫延至25日上午9點，對此，101董事長賈永婕對所有一早來現場卻撲空的民眾說聲不好意思，建議大家可以將行程改為101一日遊，並一一推薦自家百貨的景點，如高空觀景台，相當盡董座的職責。
賈永婕感動民眾遠道而來 推101一日遊蕨蘭秘境
稍早，《NOWNEWS今日新聞》記者向賈永婕說明101周邊民眾聚集的狀況，有特地從高雄、屏東北上，也有專程自新加坡、香港等地飛來台北的民眾，她隨後發文表示：「超感動！但是不好意思，因為天氣的關係我們延期到明天。可能會有一點小小的遺憾，但是這個史詩級的活動是值得等待的。」
此外，賈永婕也替民眾想好備案，「那就轉換一下心情可以多玩一天，這個天氣很適合在台北101一日遊，可以逛逛街，在裡面吃吃喝喝，也非常推薦去我們的高空觀景台，還有我們全新規劃好的101樓的蕨蘭秘境花園。」
貼文發布後，網友紛紛留言：「好事總是會多磨一下，期待完美的結局」、「安全第一，雖然期待著能創造歷史新頁，但是人命關天，加油」、「前幾天看氣象報告，就知道會下雨了。等天氣好再舉辦吧」、「您的決定是對的！」
霍諾德登頂取消粉絲慶幸安全第一 Netflix強調安全優先為首要考量
事實上，《NOWNEWS今日新聞》記者於現場觀察，大批粉絲得知活動臨時取消後，心情非但沒有失望，反倒慶幸霍諾德沒有硬撐上場，來自屏東的粉絲受訪表示：「安全第一，明天再爬也沒關係！」、「明天會再來」其他民眾也沒有過多哀嚎聲，紛紛收拾設備，打算明日再到場，見證霍諾德攻上台北101。
關於明日活動消息，Netflix也回應《NOWNEWS今日新聞》：「安全始終是我們的首要考量，感謝您的理解與體諒。明日的媒體活動安排我們將於今日稍晚提供最新消息。可以同步參考Netflix於X公布的最新消息，非常感謝。」
📌霍諾德登台北101直播時間、平台一次看
名稱：《赤手獨攀台北101：直播》（SKYSCRAPER LIVE）
時間：台灣時間2026年1月25日（週日）上午9點
平台：Netflix 全球獨家直播（預計播出2小時）
🟡台北101 大樓（Taipei 101）小檔案
◾位置：台北市信義區信義路五段7號
◾完工時間：2004年12月31日落成
◾建築師：李祖原聯合建築師事務所
◾高度：508公尺（含避雷針509.2公尺）
◾樓層數：地上101層、地下5層
◾曾獲紀錄：2004年至2010年為全球最高建築
◾主要用途：辦公室、購物中心、觀景台、餐廳
◾結構特色：外型宛若竹子，34層樓以上每8層樓有「竹節」。
◾觀景台位置：89樓、91樓、101樓
◾觀景台電梯：時速60公里，5樓至89樓僅需37秒。
🟡霍諾德爬台北101！直播、轉播一次看
◾節目名稱：《赤手獨攀台北101：直播》（Skyscraper Live）
◾直播時間：延期至1月25日上午9時，全程實況約120分鐘
◾直播平台：Netflix全球播出
◾現場轉播：預計在台北101對面公園、信義廣場周邊大螢幕轉播
◾挑戰地點：台北101外牆，攀登高度約508公尺
◾挑戰方式：Free solo（無繩索、無安全裝備徒手攀登）
🟡徒手攀岩傳奇！艾力克斯・霍諾德是誰？
◾姓名：艾力克斯・霍諾德（Alex Honnold）
◾生日：1985年8月17日（40歲）
◾國籍：美國
◾身高：約180公分
◾體重：約73公斤
◾婚姻：2020年與Sanni McCandless結婚，育有2女
◾專長：徒手攀岩（Free Solo）
◾紀錄：2017年首位無繩徒手攀登酋長岩 ，高約900公尺，《赤手登峰》奪2019年奧斯卡最佳紀錄片
◾特色：真人版蜘蛛人，不使用安全繩、極度冷靜理性
◾身價：媒體估算約數百萬美元
資料來源：賈永婕的跑跳人生臉書
