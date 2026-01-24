Netflix 2月片單懶人包！影音串流平台Netflix每月都會推出全新片單，昨（23）日官方宣布2026年2月將有多達46部電影、影集上架平台，過年期間也有多部新舊神片上架，包含動畫電影《功夫熊貓》、《歌喉讚》、台劇《百萬人推理》和新影集《莎拉的真偽人生》都備受影迷期待。《NOWNEWS今日新聞》整理Netflix 2月完整片單，以及推薦4大作品讓民眾今年過年不無聊！
Netflix過年神片要上架了！《功夫熊貓》、《歌喉讚》2/15回歸
Netflix於昨（23）日於官方臉書宣布台灣地區2月片單，總計多達46部，其中就有影迷發現3D動畫電影《功夫熊貓》，以及音樂喜劇電影《歌喉讚》系列都將在2月15日過年前上架，引發網友興奮表示「要把《功夫熊貓》好好重看一遍」、「又可以看歌喉戰了，我的青春」。
Netflix強檔神片上架！2月「推薦4部」期待度超高
📍跨世代男神鄭伊健、婁峻碩同台！《百萬人推理》破解網紅密碼
《百萬人推理》是一部台灣懸疑犯罪劇集，鄭伊健、婁峻碩等人領銜主演，由《華燈初上》原班團隊製作，故事圍繞著巴巴女巫預言，透過影片接連預言命中，引發百萬人參與討論，後續轉化為真實世界的死亡預告，駭人聽聞的預言逐步演變為連環命案，讓社會陷入恐慌。
📍百貨公司裡的孤獨與和解！《孔雀舞曲》尋找生存光亮
Netflix原創韓國電影《孔雀舞曲》改編自獲獎無數的同名暢銷小說，由高我星、卞約漢、文相敏主演，劇情描述三個孤獨的人流浪於現代都市，在百貨公司相逢，陪伴彼此的孤寂，在過程中探索愛與自我和解的過程。
📍謊言堆砌奢華人生！《莎拉的真偽人生》申惠善化身詐欺女王
Netflix原創韓國影集《莎拉的真偽人生》，由《人性課外課》、《以吾之名》的金鎮民導演執導，申惠善與李浚赫攜手合作的一部懸疑推理劇。故事講述名為「金莎拉」的女子憧憬打造奢華的形象，即使滿口謊言也在所不惜，雷厲風行的霧炅刑警則緊追她的慾望足跡，準備拆穿她的假面具。
📍春菜愛真實人生上演！《我是春菜愛》見證年蛻變偶像
Netflix日本原創電影《我是春菜愛》（This is I）將在2月10日上架，故事改編日本跨性別搞笑藝人春菜愛（原名大西賢示）真實人生，描述一位從小苦惱「真正的自己是誰」的少年，忍受社會冷漠與偏見眼光，仍堅持自身夢想，渴望成為像松田聖子的偶像，走過漫長的探索之路，最終與改變他命運的醫師和田耕治相遇。
Netflix 2月上架電影！14部名單、上架日期一次看
📍2月1日
《幻幻之交》
《魔鬼複製人》
📍2月8日
《黑色黨徒》
📍2月10日
《我是春菜愛》
📍2月12日
《法蘭西特派週報》
《大吉嶺有限公司》
📍2月15日
《鬼靈精》
《歌喉讚》
《歌喉讚 2》
《功夫熊貓》
《功夫熊貓 2》
📍2月16日
《震耳欲聾》
📍2月20日
《孔雀舞曲》
📍2月28日
《我們撞到外星人》
Netflix 2月上架影劇！32部名單、上架日期一次看
📍2月1日
《Royal Rumble：2026》
《去唱卡拉OK吧》
《為你著迷》
《離婚女律師》第2季
《最近的偵探真沒用》
《轉生惡女的黑歷史》
《Bad Girl不良少女》
《蘇利文的十字路口》第1-3季
《東島丹三郎想成為假面騎士》
《無職英雄：技能什麼的毫無用處》
《轉生後的我成了英雄爸爸和精靈媽媽的女兒》
《機械女僕．瑪麗》
《尋骨線索》第1-5／7-12季
📍2月4日
《這是蛋糕？！情人節篇》
📍2月5日
《下流正義》第4季
📍2月6日
《素材採集家的異世界旅行記》
📍2月8日
《大生意人》
📍2月9日
《動物謎案》第7章
📍2月11日
《盲婚試愛》第10季
📍2月12日
《百萬人推理》
📍2月13日
《純真博物館》
《莎拉的真偽人生》
《差點在迷宮深處被信任的夥伴殺掉，但靠著天賜技能「無限扭蛋」獲得等級 9999 的夥伴，我要向前隊友和世界展開復仇＆「給他們好看！」》
📍2月15日
《GNOSIA》
《野原廣志：午餐的流派》
📍2月18日
《戈登拉姆齊的巔峰饗宴》
📍2月19日
《暗夜情報員》第3季
📍2月26日
《柏捷頓家族：名門韻事》第4季Part 2
📍即將上架
《冬霧》第2季
《泥濘女子幫》第2季
《刃牙道：無敵武士》
《Formula 1：飆速求生》第8季
