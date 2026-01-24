我是廣告 請繼續往下閱讀

▲24日台東2名晨運女子過馬路遭機車猛撞重傷，其中1人一度OHCA。肇事國中生無照酒駕逃逸後又折返圍觀，被民眾指認逮獲，警方依法送辦。（圖／翻攝畫面）

台東市仁義北路一帶今（24）日清晨6時31分許發生嚴重車禍。警方初步調查，2名女子結束晨運返家途中過馬路時，遭一名就讀國中的少年騎乘機車高速撞上，2人當場倒地重傷，其中1人一度失去呼吸心跳，雙雙送醫搶救。警方指出，肇事少年撞人後先行逃離現場，隨後疑因心虛折返，假裝成路人圍觀，卻被目擊民眾當場指認揪出。警消獲報趕抵時，發現2名女子身上有多處骨折及擦挫傷，地面留有大量血跡，其中傷勢較重者經送往台東馬偕醫院搶救後，暫時恢復生命徵象。警方進一步調查發現，肇事少年為無照駕駛，且酒測值高達0.30 mg/L，明顯超標。警方並於其住處查獲撞毀的機車，少年坦承犯行。全案涉及無照駕駛、酒駕及肇事逃逸等罪嫌，已依法帶回偵辦，詳細案情還有待進一步釐清。