我是廣告 請繼續往下閱讀

▲佛教寺院會在臘八節這天煮粥供佛，並分送十方善信，圖為今年佛光山桃園講堂日前舉辦的「慶祝法寶節寒冬送暖臘八粥結緣活動」。（圖／桃園市政府提供）

今天是農曆十二月初八，又稱臘八，華人地區有臘八節要喝臘八粥的習慣，自己煮臘八粥，主要配料是可加入乾果與豆類兩類。（圖／shutterstock）

農曆十二月初八是臘八節，又稱臘八，今（2026）年在國曆1月26日。臘八節原意是祭祀祖先和神靈，祈求豐收、吉祥和避邪。而華人地區也有在今日臘八節喝臘八粥的習俗，相傳臘八粥由來與釋迦牟尼佛成道有關。而臘八粥自己在家煮，食譜與做法超簡單，命理專家楊登嵙也曾建議，若是自己煮臘八粥，有些程序不能忽略，加上「三件事」就能有好兆頭又積德。2026年1月26日為農曆十二月（臘月）初八，也就是臘八、臘八節，是用來祭祀祖先和神靈，祈求豐收和吉祥的節日。佛教寺院通常會在這天煮粥供佛，並分送十方善信。至於臘八粥的由來，依北傳佛典記載，佛教的創始者釋迦牟尼本是古印度迦毗羅衛國太子，他捨棄王位，出家修道，經過六年苦行，成道之前，曾修苦行多年而無所得且當時身體虛弱因飢餓而倒地，當時有一牧羊女供養以多種穀類雜糧製作的乳糜。佛陀吃後體力恢復，便端坐菩提樹下，且於臘月八日終於悟道成佛，因此稱此日為「佛成道日」，也就是「臘八節」，也稱「佛成道節」、「法寶節」。之後每逢十二月八日，寺院往往都會製作「臘八粥」供佛後並分送給信徒。自己在家煮臘八粥很簡單，主材料主要是選用自己喜愛的食材來搭配上糯米（或糯米加白米）製作即可，大致上入粥的配料是，搭配紅糖或白糖熬煮成粥。另外，除了甜口味，後來有少數人製作出以肉片、木耳、蝦仁等材料加入米熬煮成的鹹粥。命理專家楊登嵙還建議煮「五行開運臘八粥」，即結合綠色、紅色、黃色、白色、黑色，分別代表木、火、土、金、水五行來烹煮臘八粥，讓五行各種能量具備，面面俱到，運開八方。楊登嵙還提議，臘八粥熬煮好之後，最好再追加三件事：一、要先敬神祭祖；二、之後再贈送親友，且一定要在中午之前送出去，如果把粥送給窮苦的人吃，那更是為自己積德；三、最後才是全家人食用，且臘八粥要剩下一些，表示好兆頭，取其「年年有餘」的意義。