我是廣告 請繼續往下閱讀

台北市長蔣萬安競選連任，但迄今民進黨的對手仍未確定。包括行政院長卓榮泰、副院長鄭麗君都被點名。前立委郭正亮說，總統賴清德的第一人選應是鄭麗君，但鄭麗君意願不大，且要扛起九合一大選領頭羊的角色也負擔太大，賴清德最後可能還是會逼卓榮泰參選。郭正亮23日在政論節目《新聞大白話》中指出，賴清德剛當選總統時，原本就希望延攬鄭麗君出任行政院長，但鄭以歷練不足、尚未全面涉獵經濟、交通、國防與外交為由婉拒。儘管如此，賴清德在用人上始終未放棄鄭麗君，這次台北市長人選的討論仍未結束，外界提前造勢，正是希望促使她點頭參選。郭正亮認為，鄭麗君風格低調，對於高度對立、需要正面交鋒的一對一市長選戰興趣不大，使賴清德陷入第二層考量。他指出，若無法說服鄭麗君，賴清德可能轉而尋找更具資歷的人選，其中卓榮泰成為重要選項，甚至不排除最後「被逼」出馬；再往後的備選，則可能是民進黨秘書長徐國勇。郭正亮分析，台北市選舉關鍵在於中間選民，若無法搶下這塊版圖，勝選幾乎無望。蔣萬安目前正處政治聲勢高點，綠營勢必面臨苦戰。以過往經驗來看，民進黨在台北市沒有三腳督優勢，也從未在單挑中勝出，最終恐怕只能派出「犧牲打」。郭正亮直言，王世堅本來就不在名單內，最後出線者，很可能就是卓榮泰。