我是廣告 請繼續往下閱讀

民進黨台北市長人選尚未出爐，擔任關稅談判重任的行政院副院長鄭麗君被數度點名。對此，前民進黨立委段宜康今（24）日受訪時拜託大家「不要著急」，透露該人選還有更重要的任務要完成，希望答應參選，至於是否為鄭麗君？段宜康則說，大家都心裡有數；民進黨立委吳思瑤也提到，再給一點時間，大家萬眾期待的人選，大家都非常清楚」。民進黨北市議員參選人馬郁雯上午開設競選總部，包含段宜康、吳思瑤、陸委會副主委梁文傑、政論節目主持人李正皓、北市議員陳賢蔚、簡舒培等人都到場力挺。對於台北市「母雞」，段宜康受訪時說，台北市地方選舉，民進黨推出的市長候選人到底是誰，攸關議會席次消長，替馬郁雯或所有候選人為出發點來想，若市長候選人夠強，影響的不只是增加席次，對全台灣縣市長選舉的氣勢也非常重要。段宜康提到，期待能有最強候選人，要拜託「請大家不要急」，這個人可能現在有更重要的任務必須要完成，呼籲大家用耐心跟期待共同祈禱，為了民進黨、為了台灣，希望候選人能夠答應代表民進黨在首都參選；至於是否為鄭麗君？段宜康則說，大家都心裡有數。中正萬華議員選舉競爭激烈，民進黨期盼能「坐3望4」，段宜康說，希望能提出最強候選人，候選人品質很重要，選民的智慧也會幫助民進黨得到多席次，希望大家努力；他提到，希望大家齊心協力，爭取多席次，才能發揮整體戰力。吳思瑤則說，民進黨在首都絕對要派出最強的強棒，「再給一點時間，大家萬眾期待的人選，大家都非常清楚」；她認為，這場選舉的意義，不只是帶動台北市選戰、在議會爭取更大席次，首都選舉在台灣政治上也非常重要，希望能回到政策論述、市政願景，結合國家發展。「國民黨執政台北市已經26年，市政令人搖頭，需要改變和新的氣象，讓不同的政治思維帶入市政！」吳思瑤強調，這場選舉不只在選票上要獲得好成果，政策產出跟論述上，首都絕不能偏廢，「最好的人選就是有政策的能量、中央的視野，更能夠帶入國際更高格局的新思維，這個好人選，相信大家想的跟我一樣」。