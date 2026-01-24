我是廣告 請繼續往下閱讀

台中市警二分局23日晚間10時22分接獲報案，北區太原路與榮華街口發生自小客車與2輛機車碰撞事故。警方到場後查明，27歲楊姓女子駕駛自小客車，沿進化北路轉入榮華街，往漢口路方向直行，行經太原路口時，與27歲石姓女子及24歲郭姓女子分別騎乘的機車發生碰撞。警方調閱路口監視器及民眾行車紀錄器畫面發現，事故當時楊女行經路口時號誌為紅燈，卻直接無視闖過路口，又突然停在馬路中間，導致石女與郭女當場反應不及，先後重重撞上轎車左側車身，兩人連人帶車倒地。事故造成郭姓女子腿部擦挫傷，經現場查看後未送醫；石姓女子則有嘴部及身體多處擦挫傷，送醫治療後也無大礙。現場目擊騎士對此表示，突發狀況令人防不勝防，呼籲駕駛人應提高警覺、遵守交通規則。警方表示，經對三方駕駛實施酒測，均無酒駕情形，事故原因已依規定蒐證處理，並持續調閱相關影像釐清肇事責任。警二分局分局長鍾承志呼籲，夜間行經路口務必減速慢行並遵守交通號誌，避免因一時疏忽釀成事故，共同維護用路安全。