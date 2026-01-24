天氣冷颼颼，能泡在暖呼呼的溫泉內最是舒服！八里福朋喜來登酒店推出晨湯·晨食」優惠活動，平日限定，每人只要700元，就能享有溫泉大眾池90分鐘體驗，還有早餐吃到飽。八里福朋喜來登酒店表示，名額每日限量敬請提早預約。另外，北投麗禧溫泉酒店、北投晶泉丰旅也推出最新住房專案，其中北投麗禧溫泉酒店更是強打雙人湯屋優惠，雙人只要2500元。
八里福朋喜來登酒店的溫泉為氯化物泉，泉水呈琥珀色澤，名為琥珀美人湯，受到許多旅客喜愛，現推出結合早餐的優惠方案，泡湯加自助式早餐，平日優惠價每人只要700元+10%。
🟡八里福朋喜來登酒店「晨湯·晨食」優惠活動
日期：2026年02月02日 – 2026年03月31日，週一至週五限定，每日限量
價位：每人700元+10%（12 歲以上適用）
內容含有：
一、5樓溫泉大眾池 可體驗90分鐘（營業時間8:00-12:00）
二、1樓「The Mesh Kitchen」自助式早餐 8:00-10:30
預約電話：02-2619-2777 轉2202
預約平台：八里福朋喜來登酒店「The Mesh Kitchen」
備註：
一、溫泉大眾池需穿著泳衣並配戴泳帽（無提供裸湯）
二、該優惠農曆年節期間不適用，名額有限，敬請提前預約
北投麗禧溫泉酒店強打雙人湯屋 雙人2500元起
另外，擁有白磺溫泉的北投麗禧溫泉酒店，也自即日起推出冬日暖旅住房專案，雙人每晚1萬2600元起，並可享翌日「麗禧晨之光」早餐。即使不住宿，旅客亦可選擇私密靜謐的獨立湯屋，體驗90分鐘白磺溫泉時光，雙人2500元起，等於每人最低1250元；喜愛大眾湯的旅客，則可於寬敞舒適的露天風呂中，依不同溫度池感受白磺溫泉的層次變化，單次體驗每人1600元起。
北投晶泉丰旅推「BMW風格悠旅」三天兩夜住房專案 售價1萬6660元起
晶華國際酒店集團則是金年再度攜手BMW總代理汎德，整合頂級住宿資源與德系豪華車款體驗，於台北晶華、北投晶泉丰旅、蘭城晶英、太魯閣晶英以及台南晶英推出「晶采自駕遊」住房專案，每房 6999 元起，即可於入住期間免費駕乘BMW豪華車款，並享用豐盛早餐、館內設施及多項專屬禮遇。
其中北投晶泉丰旅推出「BMW風格悠旅」三天兩夜住房專案，1萬6660元起連續入住泉思家庭客房兩晚，翌日早晨可於三燔北投享用草山舒活健康早餐。旅客可於入住期間駕乘 BMW X系列豪華車款，悠遊北投溫泉聚落與周邊景點，將山林景致與駕馭樂趣完美融合。完成試乘問券另可獲贈價值800元伴手禮盒。
資訊來源：八里福朋喜來登酒店、北投麗禧溫泉酒店、北投晶泉丰旅
