孕產婦死因前3名 產後出血、肺栓塞、血管栓塞

為確保產婦、胎兒及新生兒於生產過程發生事故可獲得及時救濟，衛福部自105年6月30日起推動《生產事故救濟條例》，截至113年共核予救濟2308件，救濟金額超過14.5億元。而113年核予救濟的件數更連續3年首見反轉下降。衛福部表示，可能與少子化有關聯，但另一方面，數據也呈現相較過去，生產變得更為安全。衛福部《生產事故救濟條例》自105年6月30日上路，凡是中華民國國民及其外籍配偶在中華民國境內生產，發生不良事故時，導致產婦、胎兒及新生兒因生產所致之重大傷害或死亡，均可提出申請救濟。衛福部今（24）日發布最新報告，113年經生產事故救濟審議會審定核予救濟260件，救濟金額為新台幣1億6700萬元；而整體生產事故案件數，從111年的297件、112年的300件、113年的260件，113年數據連續3年首見反轉下降，更是7年新低點。進一步分析，產婦死亡及中度以上身心障礙案件以「羊水栓塞」為主因，新生兒死亡及重大傷害皆以新生兒腦部異常，包含缺氧缺血性腦病變、腦部出血最多。衛福部醫事司司長劉越萍說，數據下降原因可能除了少子化，但同時也反映了生產更為安全，因此需要救濟的變少。劉越萍指出，4年前開始就有討論以「羊水栓塞」、「大出血」等屬於較可預防風險。以羊水栓塞來說，衛福部與婦產科醫學會一直在進行事前預防的宣導，例如不要躺太久、穿彈性襪等；同時也會提醒高齡孕婦要留意哪些事情等。劉越萍認為，國際上尚未有公認的風險因子，但希望可以往前做一些，所以有跟學會合作統計資料。分析歷年來孕產婦死亡原因前3名依序為「產後大出血」、「血管栓塞」或「肺栓塞、羊水栓塞」等，近年來孕產婦因上述原因導致死亡案件有下降趨勢。衛福部提到，113年起更推展至「事故前預防」，針對生產事故救濟申請案件進行專業審查。劉越萍指出，這部分是跟婦產科醫學會、兒科醫學會合作，申請案件的檢附報告可做為蒐集資料的一環，可以了解還有什麼地方可以做得更好的部分。劉越萍強調，事件當然是不發生最好，但不幸若發生，還是可以看如何減少後面的後遺症，能有更清楚的科學證據提供改善。面對高齡生產趨勢，衛福部除了鼓勵大家及早進行生育計畫，適齡生產之外，也強調未來政策不僅要聚焦於孕產期風險控管，更要從3大方向全面推動，包含提升周產期照護品質：持續優化醫療流程與專業訓練；支持事故家庭，提供更完整的心理、社會與法律扶助；建構社會信任等。