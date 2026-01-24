我是廣告 請繼續往下閱讀

昨日下午一輛三立電視採訪車不明原因失控，衝入路旁的彰化銀行吉林分行，造成10人受傷，其中3人重傷。警方昨日晚間初步認定涉過失傷害，將依法隨案移送地檢署偵辦。檢察官今（24）日諭令新台幣50萬元交保，並限制其出境及出海，事故原因仍待進一步調查。北市勞檢處已請雇主提供出勤紀錄，並將安排勞檢訪談。肇事原因三立採訪車67歲林姓駕駛說法多次改變，林姓駕駛最初向消防人員表示，行車時疑似一時恍神才釀成事故；隨後接受警方詢問時，改口稱原本準備左轉，卻突然感覺車輛轉速異常升高；最後又表示事發當下踩不到煞車，導致車輛失控。警方對肇事駕駛進行酒測及毒測，結果均為陰性，已排除酒駕及毒駕。警方表示，後續將進行車輛鑑定與現場跡證分析，以釐清事故真正原因與責任歸屬。警方昨日晚間初步認定涉過失傷害，將依法隨案移送地檢署偵辦。檢察官今日諭令新台幣50萬元交保，並限制其出境及出海，事故原因仍待進一步調查。北市勞動局表示，將請雇主提供駕駛的出勤與排班紀錄，並安排後續勞檢訪談，以釐清是否涉及勞動相關問題。