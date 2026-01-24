我是廣告 請繼續往下閱讀

民進黨立院黨團幹部本屆任期將在一月底屆滿，民進黨團總召柯建銘是否續任備受關注，柯建銘昨日透露，他會去登記總召。對此，民進黨立委吳思瑤今（24）日表示，黨團有非常多優秀同仁，在新會期願意服務黨團、為國會撥亂反正，期待黨團同仁站出來。對於柯建銘表態登記幹部一事，吳思瑤上午替民進黨北市議員參選人馬郁雯站台，受訪時表示，民進黨一向有非常良好的民主體質、完備的民主機制，在立院黨團運作上，每個會期末都會公開徵詢，想要替黨團承擔幹部的意願。吳思瑤提到，現在進入意見徵詢階段，黨團在開議前必然會經過黨內方式，不管是同額、協調或票選產生新的幹部，都是民進黨慣有機制。吳思瑤強調，對民主這件事，民進黨非常有經驗，黨團也有非常多優秀同仁，在新會期願意服務黨團、為國會撥亂反正，期待黨團同仁站出來。去年大罷免「大失敗」，柯建銘成為民進黨內追究責任戰犯，連賴清德都喊出民進黨團應該改組，柯日前也稱，「這屆做完了，我也即將離開立法院」，但未鬆口是否爭取下一任總召，最終挺過逼宮危機。