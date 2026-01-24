我是廣告 請繼續往下閱讀

民進黨前秘書黨林右昌近日接受《寶島全世界》主持人鄭弘儀專訪，暢談赴美國德州達拉斯、奧斯汀、亞歷桑那州鳳凰城、以色列訪問的反思。林右昌表示，面對世界地緣政治變動，對台灣高科技產業來說有很大影響，政治人物必須深入了解產業，才有辦法在政治或政策上給予企業界支持。林右昌7月卸下民進黨祕書長職務，他於10月赴美國進行產業訪問，11月時再到以色列考察新創、文史。他日前接受資深媒體人鄭弘儀專訪時表示，德州是「美國再偉大」的製造中心，他2年前去休士頓就發現，當地不只是射火箭，現在是醫療、醫學生技中心，他也去參觀了癌症治療中心、新創基地等。林右昌提到，這次去達拉斯、奧斯汀則是看製造業，現在台灣高科技「電子五哥」、美國、韓國的公司都往達拉斯、奧斯汀聚集，不是已經擴廠，就是正在擴廠，或是短時間要積極擴廠，還有很多企業甚至從加州移到德州。林右昌表示，他到美國前後看了約30家公司，包含台達電、緯創、東元、東洋、環球晶等，即便他是念理工科的，過去在行政院任職時也負責產業相關政策，但真的術業有專攻，眉角很多，到第一線有很多收穫。林右昌強調，台灣的廠商真的很了不起，很有遠見，很多企業並不是到了川普2.0才規劃，而是2020年、甚至更之前就因應。他說，台商是世界級企業，不只從台灣角度出發，面對世界地緣政治變動，對台灣高科技產業來說有很大影響，「政治人物必須深入了解產業，才有辦法在政治或政策上給予企業界支持，這是一個很難得的機會」。