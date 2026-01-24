我是廣告 請繼續往下閱讀

▲陳鈴真證實丈夫死訊。（圖／陳鈴真臉書）

被譽為「真人版《愛的迫降》男主角」原型的前北韓柔道名將李昌壽，於1月20日因心臟病突發離世，享年58歲。台灣籍妻子、前柔道國手陳鈴真在臉書悲痛證實消息，並曬出靈堂照片，感謝韓國柔道界長官與親友的關心，震撼體壇與無數曾被他人生故事感動的網友。李昌壽的台灣籍妻子陳鈴真昨（23）日曬出丈夫靈堂的照片，悲痛寫下：「感謝韓國所有柔道界長官、選手、道友祈福送我最愛的丈夫 一路好走 前往極樂世界！！！」根據了解，他是因為心臟病突然離世，讓許多人感到相當惋惜。李昌壽1967年出生於北韓平壤，曾是北韓國家級柔道王牌選手，巔峰時期連續8年高居世界第一，是北韓體壇的象徵性人物之一，甚至曾被官方立像表彰，他在國際賽場戰績輝煌，曾奪下1989年世界柔道錦標賽銅牌，被視為「國家英雄」。然而，命運的轉折點發生在1990年北京亞運，當時李昌壽肋骨受傷，仍被北韓高層以「黨的命令」強迫帶傷上陣，最終敗給南韓選手鄭勳，拿下銀牌，雖然對一般運動員而言已是頂尖成績，但在高度政治化的北韓體制下，「輸給南韓」被視為無法原諒的屈辱，返國後，他遭到思想鬥爭，並被下放至煤礦場勞改挖煤，從國家英雄一夕跌落谷底。這段經歷徹底擊碎了李昌壽對體制的信任，也成為他日後叛逃的關鍵心理轉折，事實上，他在1989年世錦賽時，就結識了台灣柔道代表隊選手陳鈴真，兩人即便語言不通，仍一見鍾情，並約定在隔年的北京亞運再見。1991年，李昌壽隨隊前往西班牙比賽，返程時他把握機會逃亡，完成驚險脫北。接受韓國的政治庇護下，他公開向陳鈴真示愛，陳鈴真不顧家人反對和他結為連理。婚後，陳鈴真、李昌壽定居南韓首爾，育有三名兒子，三子皆繼承父志成為柔道選手。其中一名兒子「包進」曾透過 YouTube 頻道分享父母的愛情與逃亡故事，讓這段真實人生被更多年輕世代認識，也被外界認為是韓劇《愛的迫降》的重要靈感來源之一。《愛的迫降》講述韓國財閥尹世理（孫藝真 飾）因滑翔傘意外誤闖北韓，遇見冷靜正直的軍官李正赫（玄彬 飾），兩人在敵對國界下相互守護、漸生愛意，歷經政治阻礙與生死考驗，展開一段跨越南北的動人愛情故事，全季共16集已在Netflix上架。