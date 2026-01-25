全球屏息以待的極限攀岩盛事，「徒手攀爬台北101」臨時喊卡！極限運動傳奇艾力克斯霍諾德（Alex Honnold）原定於昨（24）日上午9點攀爬台北101，不過由於雨勢影響，順延到今（25）日上午9點，《NOWNEWS》也整理了免費直播、交通管制、天氣、爬上去有沒有退路等相關資訊，讓民眾一文掌握這項盛事。
直播資訊：信義廣場周邊大螢幕免費看
節目名稱：《赤手獨攀台北101：直播》（Skyscraper Live）
直播時間：1月25日上午9時，全程實況約120分鐘
直播平台：Netflix全球播出（需加入付費會員）
免費觀看地點：預計在台北101對面公園、信義廣場周邊大螢幕轉播
免費線上即時影像：YouTube可搜尋「Taipei Travel Live Cam 台北觀光即時影像」，象山視角剛好是台北101東南面，民眾有機會透過4K廣角觀察挑戰進度。不過即時影像可能因高空雲霧或距離較遠而影響清晰度，無法看清楚挑戰情況。
挑戰地點：台北101外牆，攀登高度約508公尺
上午7點到11點信義區交通管制 YouBike暫停營運
管制時間：07：00～11：00。
重點路段：松智路（東側人行道）、信義路（信義廣場旁人行道）封閉。
YouBike暫停：管制區內站點09：00～13：00暫停營運，建議搭乘捷運至「台北101/世貿站4號出口步行前往。
大台北地區仍有零星降雨 降雨機率剩20％
根據中央氣象署資料指出，周日（25日）上半天雲量多，大台北地區還是有零星短暫雨，局部低溫來到10度，而且北部、東北部降雨機率高，不過台北地區白天降雨機率為20％，比起昨（24）日好得多，霍諾德如期攀登的機率大增。
4大「上帝視角」卡位點整理
本此挑戰主要在台北101東南側外牆，靠近信義路與松智路側，建議可以在以下4個地點卡位見證。
信義廣場（視角最好、最熱血）： 仰頭看真人、低頭看轉播，資訊最完整。
微風南山天橋（最細節）： 連結信義威秀與微風南山的空橋，平視角度最能看清中段階梯的攀爬細節。
101 89樓觀景台（最近距離）： 觀景台正常營業，幸運兒有機會與霍諾德僅「一窗之隔」。不過霍諾德早上9點開始排，101觀景台10點才開始售票，建議買預售票或快速通關票，以免錯過精彩畫面。
象山步道（最壯闊）： 適合專業攝影玩家，捕捉人與巨型建築的強烈對比，不過距離較遠，一般民眾建議攜帶望遠鏡。
霍諾德爬到一半可以撤退嗎？
如果霍諾德在沒有安全裝置下，攀登高509公尺的台北101，中途遇到強風、地震等不可抗力因素，需要撤退怎麼辦？其實不需要太擔心，從地面到25樓的牆面是內傾牆（Slab），只要把身體重量放在腳部、取得平衡，就能暫時讓手部休息；26樓之後有8段竹節造型，每段竹節8層樓高，每個竹節都有小平台可休息，也有轉播與工作人員可提供緊急協助；來到觀景台到最後頂點，這邊大部分跟下面的樓層相似，所以霍諾德其實有很多機會可以休息、撤退或等待救援，若真的感覺沒準備好，也能中途垂降結束攀登。
台北101小檔案
位置：台北市信義區信義路五段7號
完工時間：2004年12月31日落成
高度：508公尺（含避雷針509.2公尺）
樓層數：地上101層、地下5層
曾獲紀錄：2004年至2010年為全球最高建築
結構特色：外型宛若竹子，34層樓以上每8層樓有「竹節」。
觀景台位置：89樓、91樓、101樓
觀景台電梯：時速60公里，5樓至89樓僅需37秒。
霍諾德小檔案
生日：1985年8月17日（40歲）
國籍：美國
身高：約180公分
體重：約73公斤
婚姻：2020年與Sanni McCandless結婚，育有2女
專長：徒手攀岩（Free Solo）
紀錄：2017年首位無繩徒手攀登酋長岩 ，高約900公尺，《赤手登峰》奪2019年奧斯卡最佳紀錄片
特色：真人版蜘蛛人，不使用安全繩、極度冷靜理性
身價：媒體估算約數百萬美元
資料來源：Netflix、中央氣象署
