全球屏息以待的極限攀岩盛事，「徒手攀爬台北101」臨時喊卡！極限運動傳奇艾力克斯霍諾德（Alex Honnold）原定於昨（24）日上午9點攀爬台北101，不過由於雨勢影響，順延到今（25）日上午9點，《NOWNEWS》也整理了免費直播、交通管制、天氣、爬上去有沒有退路等相關資訊，讓民眾一文掌握這項盛事。

直播資訊：信義廣場周邊大螢幕免費看

節目名稱：《赤手獨攀台北101：直播》（Skyscraper Live）

直播時間：1月25日上午9時，全程實況約120分鐘

直播平台：Netflix全球播出（需加入付費會員）

免費觀看地點：預計在台北101對面公園、信義廣場周邊大螢幕轉播

免費線上即時影像：YouTube可搜尋「Taipei Travel Live Cam 台北觀光即時影像」，象山視角剛好是台北101東南面，民眾有機會透過4K廣角觀察挑戰進度。不過即時影像可能因高空雲霧或距離較遠而影響清晰度，無法看清楚挑戰情況。

挑戰地點：台北101外牆，攀登高度約508公尺

▲霍諾德爬台北101，直播、轉播資訊一次看。（圖／NOWNEWS社群中心製）
▲霍諾德爬台北101，直播、轉播資訊一次看。（圖／NOWNEWS社群中心製）
上午7點到11點信義區交通管制　YouBike暫停營運

管制時間：07：00～11：00。

重點路段：松智路（東側人行道）、信義路（信義廣場旁人行道）封閉。

YouBike暫停：管制區內站點09：00～13：00暫停營運，建議搭乘捷運至「台北101/世貿站4號出口步行前往。

▲▼霍諾德（Alex Honnold）挑戰徒手攀登台北101，賣場、觀景台、信義區管制時間。（圖／官方提供）
▲▼霍諾德（Alex Honnold）挑戰徒手攀登台北101，賣場、觀景台、信義區管制時間。（圖／官方提供）
 
大台北地區仍有零星降雨　降雨機率剩20％

根據中央氣象署資料指出，周日（25日）上半天雲量多，大台北地區還是有零星短暫雨，局部低溫來到10度，而且北部、東北部降雨機率高，不過台北地區白天降雨機率為20％，比起昨（24）日好得多，霍諾德如期攀登的機率大增。

▲周日（25日）上半天雲量多，大台北地區還是有零星短暫雨機會。（圖／中央氣象署cwa.gov.tw）
▲周日（25日）上半天雲量多，大台北地區還是有零星短暫雨機會。（圖／中央氣象署cwa.gov.tw）
4大「上帝視角」卡位點整理

本此挑戰主要在台北101東南側外牆，靠近信義路與松智路側，建議可以在以下4個地點卡位見證。

信義廣場（視角最好、最熱血）： 仰頭看真人、低頭看轉播，資訊最完整。

微風南山天橋（最細節）： 連結信義威秀與微風南山的空橋，平視角度最能看清中段階梯的攀爬細節。

101 89樓觀景台（最近距離）： 觀景台正常營業，幸運兒有機會與霍諾德僅「一窗之隔」。不過霍諾德早上9點開始排，101觀景台10點才開始售票，建議買預售票或快速通關票，以免錯過精彩畫面。

象山步道（最壯闊）： 適合專業攝影玩家，捕捉人與巨型建築的強烈對比，不過距離較遠，一般民眾建議攜帶望遠鏡。

▲艾力克斯霍諾德（Alex Honnold）今早9點再次挑戰徒手攀爬台北101「東南側」。（圖／翻攝自Google 評價）
▲艾力克斯霍諾德（Alex Honnold）今早9點再次挑戰徒手攀爬台北101「東南側」。（圖／翻攝自Google 評價）
霍諾德爬到一半可以撤退嗎？

如果霍諾德在沒有安全裝置下，攀登高509公尺的台北101，中途遇到強風、地震等不可抗力因素，需要撤退怎麼辦？其實不需要太擔心，從地面到25樓的牆面是內傾牆（Slab），只要把身體重量放在腳部、取得平衡，就能暫時讓手部休息；26樓之後有8段竹節造型，每段竹節8層樓高，每個竹節都有小平台可休息，也有轉播與工作人員可提供緊急協助；來到觀景台到最後頂點，這邊大部分跟下面的樓層相似，所以霍諾德其實有很多機會可以休息、撤退或等待救援，若真的感覺沒準備好，也能中途垂降結束攀登。

台北101小檔案

位置：台北市信義區信義路五段7號

完工時間：2004年12月31日落成

高度：508公尺（含避雷針509.2公尺）

樓層數：地上101層、地下5層

曾獲紀錄：2004年至2010年為全球最高建築

結構特色：外型宛若竹子，34層樓以上每8層樓有「竹節」。

觀景台位置：89樓、91樓、101樓

觀景台電梯：時速60公里，5樓至89樓僅需37秒。

▲霍諾德1月25日將攀登台北101大樓，台北101大樓（Taipei 101）小檔案一覽。（圖／NOWNEWS社群中心製）
▲霍諾德1月25日將攀登台北101大樓，台北101大樓（Taipei 101）小檔案一覽。（圖／NOWNEWS社群中心製）
霍諾德小檔案

生日：1985年8月17日（40歲）

國籍：美國

身高：約180公分

體重：約73公斤

婚姻：2020年與Sanni McCandless結婚，育有2女

專長：徒手攀岩（Free Solo）

紀錄：2017年首位無繩徒手攀登酋長岩 ，高約900公尺，《赤手登峰》奪2019年奧斯卡最佳紀錄片

特色：真人版蜘蛛人，不使用安全繩、極度冷靜理性

身價：媒體估算約數百萬美元

▲艾力克斯霍諾德小檔案。（圖／NOWNEWS社群中心製）
▲艾力克斯霍諾德小檔案。（圖／NOWNEWS社群中心製）
資料來源：Netflix中央氣象署

